José Mourinho fracasse (encore) l'équipe de France

Le Special One est revenu sur l'échec retentissant des Bleus qui est amplement mérité selon lui.

L'équipe de France peut s'en mordre les doigts. Il y avait clairement mieux à faire pour les Bleus lors de cet Euro 2020. Les hommes de Didier Deschamps sont tombés dès les huitièmes de finale de la compétition face à la Suisse lors d'une séance de tirs au but durant laquelle Kylian Mbappé a manqué sa tentative, alors que les Bleus faisaient partie des favoris de la compétition, au même titre que la Belgique, le Portugal ou l'Angleterre.

Championne du monde en titre, la France a eu du mal à digérer cet échec et a pendant un moment chercher à trouver un coupable concernant cette élimination précoce. Kylian Mbappé a eu le droit aux critiques tout comme Didier Deschamps. Mais une chose est sûre, la France n'a pas réussi à faire le doublé Coupe du monde-Euro comme ce fut le cas en 1998-2000. Et pour José Mourinho c'est entièrement de la faute des Français.

Consultant pour TalkSport en Angleterre, José Mourinho a une nouvelle fois fracassé l'équipe de France : "En étant arrogante, la France a manqué l’opportunité de remporter un nouvel Euro, d’être à la fois champion du monde et d’Europe. Il y a un potentiel incroyable dans cette équipe. Aucune comparaison possible en termes de talents avec les autres équipes. C’est une meilleure équipe que l’Angleterre, une meilleure équipe que l’Italie, mais le football les a punis. Et c’était mérité".

"Le football a puni la meilleure équipe du tournoi"

"Ils ont débuté le match contre la Suisse avec arrogance. La façon dont ils ont joué et débuté c’était arrogant. Ils ont fait des changements à temps et ont détruit la Suisse en 20 minutes et c’était incroyable. Le plus beau football que j’ai vu durant cet Euro, c’était le jeu de la France contre la Suisse", a ajouté le nouveau coach de l'AS Roma. Même Didier Deschamps a eu le droit à un petit tacle pour son coaching face à la Suisse.

"Quand ils ont marqué le troisième but, le football a justement décidé de les punir à cause de la façon dont ils ont célébré, dont ils ont réagi, à cause des changements que Deschamps a faits. Remplacer Griezmann par Sissoko à la dernière minute sans penser au risque d’aller en prolongation. Ensuite, ils ont eu des blessures en prolongation, et ils ne s’y attendaient pas bien sûr. Le football a puni la meilleure équipe du tournoi. Pour moi, les Bleus ne doivent s’en prendre qu’à eux. Ils étaient la meilleure équipe", a conclu le Special One.

José Mourinho est en boucle à ce sujet. Jamais la France n'aurait dû se faire éliminer par la Suisse et surtout jamais les Bleus n'auraient dû faire preuve d'autant de complaisance lorsqu'ils menaient au score face à la Nati. Si le Special One va parfois un peu trop loin dans ses propos, dans le fond, il est difficile de dire qu'il a totalement tort à ce sujet. L'équipe de France ne peut que s'en prendre à elle-même et apprendre de ses erreurs pour rebondir en 2022.