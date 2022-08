José-Karl Pierre-Fanfan emballé par le match de Monaco contre le PSG

Ancien joueur des deux clubs, José-Karl Pierre-Fanfan a été impressionné par la prestation de Monaco face au PSG, dimanche soir.

Depuis le début de la saison, Monaco n'a gagné qu'un seul de ses six matches, toutes compétitions confondues. C'était lors de la première journée de Ligue 1, sur la pelouse de Strasbourg.

Dimanche soir, au Parc des princes, l'AS Monaco a cependant réalisé une bonne prestation face au PSG, leader invaincu du championnat de France, en récoltant le point du nul (1-1).

Ancien joueur de Monaco (2001-2003) et du PSG (2003-2005), José-Karl Pierre Fanfan, aujourd'hui consultant pour Canal+ International, a analysé le match et le début de la saison des Monégasques dans les colonnes de Nice-Matin.

Pierre-Fanfan salue le coup tactique de Clement

« JKPF » se dit rassuré par le match de l'ASM face au PSG : « J'étais très inquiet après la défaite contre Lens (4-1, lors de la 3e journée, n.d.l.r.). Ça sentait une nouvelle saison compliquée, comme si l'ASM n'avait pas appris de ses débuts de saison précédents. […] Mais dimanche les Monégasques étaient tous concernés. Ce Monaco m'a rassuré par son investissement collectif. C'est la première fois que le PSG est autant bousculé, que son adversaire ne le regarde pas. Disasi, Maripan et Badiashile sont restés concentrés alors que ce n'est pas simple avec des Neymar et des Mbappé qui décrochent et permutent. Pour Disasi, c'est un match référence. »

Pierre-Fanfan loue également la tactique mise en place par Philippe Clement, le coach de Monaco : « Il avait bien identifié les forces parisiennes et c'est à noter. En plus d'épouser le système de l'adversaire, il est venu avec des intentions. Dès le coup d'envoi, les Monégasques ont été les presser haut. Ils ont vraiment fait le siège du but parisien. C'était assez surprenant de voir Paris autant en difficulté dans ses ressorties de balle. Depuis le début de la saison, il était dans un confort. Clermont, Montpellier et Lille avaient été trois équipes joueuses mais lui avaient laissé beaucoup d'espaces et de latitude. Monaco, bien organisé, a mis l'intensité qu'il fallait. »

Il estime aussi que l'association Fofana-Camara, au milieu de terrain, est très prometteuse : « Camara a placé la barre haut et c'est dommage qu'il ne soit pas arrivé plus tôt. Il a donné le ton dans l'engagement. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il se projette quand Fofana est plus bas. Ils ont laissé entrevoir une bonne complémentarité. […] Ce milieu de terrain conquérant et qualitatif peut avoir une vraie importance. Dès que Camara sera à 100% physiquement, ces deux-là vont faire du bien. »

Embolo, Minamino : des recrues qui déçoivent Pierre-Fanfan

En revanche, il se montre beaucoup plus critique à l'égard des recrues, à commencer par Breel Embolo : « Il a montré quelques prémices, mais il a encore un petit palier à franchir, qui peut être mental ou physique. Il évoluait en Bundesliga, il connaît le haut niveau, mais la Ligue 1, c'est un rythme différent. Les joueurs sont souvent surpris de l'intensité. Il faut s'y adapter quand c'est plus ouvert en Allemagne. »

Et concernant Takumi Minamino, il se montre sceptique : « Je suis plus inquiet pour Minamino. Je ne vais pas parler d'erreur de casting mais on évoque souvent son passé à Liverpool. Il n'y jouait jamais et j'ai été très surpris de le voir signer sur le Rocher. Je suis dubitatif. Dimanche, sur chaque duel, il s'est fait bouger. Il est lent dans ses enchaînements et on a l'impression qu'il pense qu'on va le regarder jouer. Les joueurs sont tout de suite au contact. Il doit prendre la décision plus vite avant de lâcher le ballon. Il est lent dans ses prises de décisions et il subit l'intensité des matchs. C'est surprenant pour un gars qui vient de Premier League avec le combat qu'il y a là-bas. »