Monaco-Lens (1-4) : Démonstration des Sang et Or en Principauté

Lens s'est largement sur le terrain de Monaco (4-1) lors de la 3e journée de Ligue 1.

Ce match entre Monaco et Lens s'annonçait passionnant et il a tenu ses promesses. Le RC Lens a même une grosse impression en venant l'emporter magistralement 4-1 au stade Louis-II.

Lens : du beau jeu et de l'efficacité

Les Sang et Or n'ont d'ailleurs mis que sept petites minutes pour trouver le chemin des filets. Un centre de Pereira Da Costa passait devant le but monégasque et Loïs Openda, oublié au second poteau, venait conclure de près.

Monaco réagissait avec une action similaire : Embolo débordait et centrait en retrait pour Minamino, mais Samba s'interposait avec brio (16e).

Joueur, Lens se procurait les meilleures occasions et après un tir de Fofana passant de peu à côté des cages asémistes (38e), l'international ivoirien délivrait un caviar pour Deiver Machado qui ajustait Nübel pour porter le score à 2-0 (38e).

L'ASM aurait pu s'écrouler mais elle revenait tout de suite dans la partie : sur un corner, Badiashile faisait parler sa détente pour prendre le dessus sur la défense lensoises et placer une tête rageuse qui ne laissait auucne chance à Samba (41e).

Dans la foulée, Wissam Ben Yedder était à deux doigts de remettre les deux équipes à égalité mais sa frappe était contrée (43e) puis Minamino tentait sa chance sans inquiéter Samba (44e).

Samba écœure l'ASM

Monaco venait de laisser passer sa chance car en deuxième période, tout allait de travers pour les hommes de Clement. Dix minutes après le retour des vestiaires, Lens se mettait à l'abri : après une faute d'Embolo sur Sotoca dans surface, Seko Fofana transformait en force le penalty (55e).

Ben Yedder (59e), Caio Henrique (62e), Golovine (65e) échouaient ensuite face à Samba avant que Vanderson ne laisse ses coéquipiers à dix pour un deuxième jaune, consécutif à une semelle sur Machado (72e).

Le coup de grâce était porté par Wesley Saïd : l'attaquant, entré en jeu depuis trois minutes, décochait une frappe à ras de terre qui trompait Nübel (78e).

Lens leader provisoire, Monaco ne répond plus

Fort de ce succès, Lens confirme son beau début de saison avec deux victoires et un nul et en profite pour prendre provisoirement les commandes de la Ligue 1 en attendant les résultats des équipes qui joueront dimanche, dont le PSG.

De son côté, Monaco déçoit et inquiète. Il y a tout d'abord son élimination au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions ainsi que son incapacité à gagner à Louis-II avec des nuls contre le PSV Eindhoven, Rennes et une défaite contre Lens. Quant à sa seule victoire, lors de la première journée, à Strasbourg, elle avait été obtenue dans la douleur. Pour un prétendant au podium, c'est clairement insuffisant.