José Bordalás clarifie la situation concernant son contrat qui expire à Getafe

José Bordalás, l’entraîneur de Getafe, va prolonger son contrat avec le septième de la Liga. Son avenir au sein du club madrilène était depuis plusieurs mois incertain, mais il a finalement choisi de s’engager davantage auprès du club.

Selon Fabrizio Romano, le technicien va prolonger de deux ans son contrat arrivant à échéance, ce qui le maintiendra à la tête du club jusqu’en milieu d’année 2028. L’entraîneur a pris son temps avant de valider cette décision.

Bordalás avait été un temps envisagé à Séville, club que Sergio Ramos espérait racheter. L’entraîneur entretient de bons rapports avec l’icône du Real Madrid, mais le projet de reprise est actuellement au point mort.

L’ancien joueur, épaulé par plusieurs fonds d’investissement, cherche toujours à obtenir une participation majoritaire, mais aucun accord n’a été trouvé avec les principaux actionnaires actuels.

Bordalás entame ainsi son deuxième mandat à Getafe, où il avait déjà dirigé l’équipe entre 2016 et 2021.

Il restera avant tout dans les mémoires pour le match de Ligue Europa face à l’Ajax en 2020 : battu 2-0 à l’aller, le club madrilène avait été vivement critiqué pour son style de jeu. La rencontre retour au Johan Cruijff ArenA s’était conclue sur une victoire 2-1, insuffisante pour inverser la tendance. Au tour suivant, Getafe avait été éliminé par l’Inter.

Âgé de 62 ans, il a de nouveau qualifié Getafe pour la coupe d’Europe en terminant à la septième place, synonyme de tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence.