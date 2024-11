Jonathan David au Barça, ça se précise

Lille vs Rennes

Le départ de Jonathan David au Barça devient de plus en plus sérieux.

Le Barça est dans une forme tonitruante en ce début de saison. Leader de Liga, le club catalan (33 pts) enchaine aussi les victoires en Ligue des Champions. Cependant, s’il a une belle équipe, le FC Barcelone se projette déjà pour les prochaines années et commencent à identifier des cibles sur le marché des transferts. Parmi les joueurs associés au club ces dernières semaines, se trouve également Jonathan David. Un dossier qui pourrait bien se conclure plus tôt que prévu.

Jonathan David ouvre la porte à un départ au Barça

En fin de contrat avec Lille en juin 2025, l’avenir de Jonathan David est toujours flou. L’international canadien est partagé entre un départ l’été prochain en étant libre ou partir cet hiver afin de permettre au LOSC de renflouer ses caisses. Mais avec la belle saison des Dogues en Ligue 1 et en Ligue des Champions, la tendance n’est clairement pas à un départ en janvier. « Ce n’est jamais facile de changer de club en cours de saison. Ce n’est pas comme au début d’une saison où vous avez une pré-saison, où vous apprenez à connaître vos coéquipiers, où vous avez le temps de vous adapter. En janvier, les choses sont très mouvementées. Il s’agit de l’instant présent. C’est plus difficile », déclare Jonathan David dans un entretien avec The Athletic, ce lundi.

S’il reste à Lille cet hiver, Jonathan David sera libre sur le marché des transferts l’été prochain. Ce qui pourrait s’avérer une belle affaire pour le Barça qui lorgnerait la situation de l’attaquant canadien. Le club blaugrana souhaite, en effet, préparer la succession de Robert Lewandowski. Et si le Barça vise plusieurs avant-centres comme Viktor Gyokeres (Sporting) ou encore Benjamin Sesko (Leipzig), Jonathan David, lui, rêve de jouer pour le club espagnol. « Barcelone a toujours été l’équipe que j’ai supportée dans mon enfance. Lorsque vous grandissez en soutenant une équipe, vous rêvez de jouer pour elle », confie l’attaquant du LOSC.