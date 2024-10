Mercato, le Barça fonce sur un attaquant de Ligue 1

Le Barça s’intéresse à un attaquant de Ligue 1 en vue du prochain mercato.

Il reste encore plusieurs mois avant l’ouverture d’une nouvelle fenêtre de transferts. Mais les clubs ont déjà commencé par faire leurs emplettes dès maintenant. C’est le cas du Barça qui se projette déjà sur le prochain mercato à la recherche d’un nouvel attaquant. Le club catalan aurait même trouvé sa nouvelle pioche et elle se trouve en Ligue 1.

Le Barça cherche un nouvel attaquant

Le Barça s’apprête à affronter les Young Boys ce mardi (21h) à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions. Les Blaugranas visent leur première victoire dans la compétition après la défaite face à Monaco, il y a deux semaines (2-1). Une entrée en lice ratée sur la scène continentale qui contraste avec la forme du Barça en Liga. Les hommes de Hansi Flick sont leaders du championnat espagnol avec 21 points après huit journées.

Néanmoins, le Barça manque encore de ressources sur certaines lignes, notamment celle offensive. Le technicien allemand a pu le constater lors de la débâcle face à Osasuna, samedi lors de la huitième journée de Liga (4-2). Ce qui a donc poussé le Barça à accélérer la recherche d’un nouvel attaquant avec une cible principale en Ligue 1.

Le Barça veut Jonathan David

Attaquant vedette du FC Barcelone, Robert Lewandowski est plus proche de la fin de sa carrière que du début. A 36 ans, l’international polonais a pourtant refusé des offres alléchantes de l’Arabie Saoudite cet été et compte aller au bout de son contrat en Catalogne. Mais le Barça est conscient que la légende du Bayern Munich n’est pas éternelle et prépare donc déjà sa succession. Après avoir coché les noms d’Erling Haaland, Victor Gyokeres et Benjamin Sesko, le club azulgrana s’intéresse, à présent, à un attaquant vedette de Ligue 1.

Selon les informations de Sport, le Barça aurait des vues sur Jonathan David. A en croire le média ibérique, le profil de l’attaquant de Lille plairait à la direction barcelonaise qui aimerait profiter de la situation contractuelle du joueur qui sera libre à l’été 2025. Cependant, la concurrence s’annonce féroce pour le Barça dans le dossier puisque Jonathan David est également sur les tablettes d’autres cadors européens comme la Juventus de Turin, l’Inter Milan, Arsenal, Tottenham encore Newcastle.