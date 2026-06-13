Joey Veerman tacle Ronald Koeman dans une annonce pleine page

À la veille du premier match des Pays-Bas au Mondial 2026, Joey Veerman, le milieu de terrain du PSV, a adressé une pique au sélectionneur Ronald Koeman dans une publicité pour la marque de vêtements G-STAR.

Samedi matin, le quotidien De Telegraaf affiche en Une une page de pub où le milieu de terrain pose sur un talus, un ballon orange à ses pieds. Le slogan, « denim with true character », souligne évidemment son « vrai caractère ».

De Telegraaf

Une allusion directe au « vrai caractère » du joueur. Le milieu de terrain, qui compte seize sélections, a été photographié sur la digue, un ballon orange à ses pieds.

On ignore le montant perçu par le milieu de terrain pour cette campagne, mais l’initiative est clairement personnelle.

Le mois dernier, le milieu de terrain avait déjà fait savoir qu’il en avait assez de l’attitude de Koeman. « Si tu tiens à chaque fois ce genre de conférences de presse et que tu dis que mon caractère n’est pas bon... »

« À un moment donné, on en a un peu marre. C’est son choix de sélectionner qui il veut, mais alors qu’il dise qu’il fait d’autres choix et non pas que mon caractère n’est pas bon », avait déclaré le joueur controversé originaire de Volendam.

Dimanche soir, les Néerlandais entameront leur Coupe du monde face au Japon, premier obstacle sur la route de Koeman et de son groupe.