Joey Veerman bouleversé par la blessure qui semble grave de son ami proche Jerdy Schouten

La blessure au genou apparemment grave de Jerdy Schouten a profondément affecté son ami et coéquipier Joey Veerman. Après la victoire 4-3 du PSV face au FC Utrecht, le milieu de terrain est loin d'être d'humeur à faire la fête. « C'est terrible », déclare Veerman à propos de la blessure de Schouten sur ESPN.

En deuxième mi-temps du match au Philips Stadion, tout a basculé pour Schouten lors d’un duel apparemment anodin avec l’attaquant d’Utrecht Yoann Cathline. Schouten a atterri malencontreusement sur sa jambe droite et a immédiatement senti que quelque chose n’allait pas avec son genou.

Schouten s'est pris la tête dans les mains et a confirmé aux membres du staff médical qui s'étaient précipités vers lui que c'était grave. Le joueur du PSV a été évacué du terrain en civière. La Coupe du monde, qui débute dans un peu plus de deux mois, semble désormais très loin pour l'international aux 17 sélections.

« C'est terrible », commence Veerman lors de son entretien avec le journaliste Milan van Dongen. « C'est aussi l'un de mes meilleurs potes. J'espère vraiment que ce n'est pas trop grave, mais il souffrait. On est en train de faire la fête, mais on a toujours ça en tête. »

Au terme d’un match en dents de scie, le PSV s’est imposé 4-3 face à Utrecht grâce au but décisif de Couhaib Driouech dans le temps additionnel. Si Feyenoord, son plus proche poursuivant, ne s’impose pas dimanche face au FC Volendam, le PSV pourra officiellement se proclamer champion des Pays-Bas pour la 27e fois.

« J’espère, même si ça peut paraître idiot, qu’il pourra monter sur le char », semble penser Veerman lui aussi, convaincu que la Coupe du monde n’est pas une option réaliste pour Schouten. « Sinon, ton pote va te manquer. Et ça, c’est vraiment nul. »

Schouten semblait pratiquement assuré d'une place dans la sélection pour la Coupe du monde de l'entraîneur national Ronald Koeman, qui l'avait aligné à deux reprises lors de la dernière série de matchs internationaux. Après avoir joué neuf minutes contre la Norvège, le joueur du PSV a disputé l'intégralité du match contre l'Équateur quelques jours plus tard.