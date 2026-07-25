Joey Veerman espère avoir une nouvelle chance avec l’équipe des Pays-Bas après le départ de Ronald Koeman. C’est ce qu’a confié le milieu de terrain du PSV à l’Eindhovens Dagblad.

Ces derniers temps, Veerman est entré en conflit avec Koeman, après que le sélectionneur s’est montré critique à l’égard de son caractère. Veerman avait alors déclaré que Koeman « n’avait plus besoin de l’appeler ». Après la Coupe du monde ratée, Koeman est désormais parti, et la KNVB recherche un nouveau sélectionneur.

« C’était simplement dommage que je n’en fasse pas partie et j’ai surtout trouvé étrange la raison qui a plus ou moins été donnée », a déclaré Veerman. « Si on ne sélectionne pas quelqu’un parce qu’il lui manque certaines qualités, très bien. Dans mon cas, ça ne semblait pas être ça, mais peut-être que je me trompe. »

« J’ai regardé les matches avec des amis au bar et c’était sympa. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais je n’y étais pas, j’ai souhaité bonne chance à tout le monde et j’ai par exemple gardé un contact régulier avec Guus (Til, NDLR). Espérer qu’ils perdent, ce n’est pas dans mon caractère. »

« Bien sûr que non », a insisté Veerman. « J’ai trouvé extrêmement dommage que les Pays-Bas soient sortis du tournoi si tôt. Le lendemain, nous avions déjà repris l’entraînement au PSV, donc c’était une belle distraction. »

Veerman a tout de même une préférence pour le nouveau sélectionneur, comme il le laisse entendre. « Ce serait bien qu’Arne Slot le devienne », estime-t-il. « Il avait déjà voulu me faire venir à Feyenoord auparavant, au moment où le PSV s’était aussi manifesté pour moi. »

« Et Peter Bosz aurait aussi été un excellent choix, mais je comprends qu’il ait prolongé au PSV. Il est très axé sur les records et il peut désormais aller les établir. Trois titres de champion d’affilée, ce n’est pas rien. »

Actuellement, la KNVB serait en discussions avec Slot au sujet d’une collaboration. Aucun accord n’a toutefois encore été trouvé : c’est notamment la durée du contrat qui poserait problème dans les négociations.