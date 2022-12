Joe Biden rend un hommage appuyé à Pelé

Le président des États-Unis a salué l'ascension sociale de Pelé, qui est passé de "débuts modestes" à "légende du football".

Le président Joe Biden a rendu hommage à la légende du Brésil et de Santos, Pelé, décédé à l'âge de 82 ans après une longue bataille contre le cancer.

Le monde du football a rendu hommage à Pelé depuis l'annonce de son décès jeudi, et le président des États-Unis a posté son propre message sur les réseaux sociaux.

"Pour un sport qui rassemble le monde comme aucun autre, l'ascension de Pelé, des débuts modestes à la légende du football, est une histoire de ce qui est possible", a-t-il écrit à côté d'une photo des deux hommes ensemble. "Aujourd'hui, les pensées de Jill et moi vont à sa famille et à tous ceux qui l'aimaient".