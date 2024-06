JO, Thierry Henry explique son rétropédalage pour Cherki

Le sélectionneur des Espoirs, a justifié lundi, le retour de Rayan Cherki, dans sa liste pour les JO.

L’Equipe de France Espoirs est arrivée à Clairefontaine, dimanche, dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Au lendemain de leur arrivée, le sélectionneur des Bleuets était présent en conférence de presse, ce lundi. L’occasion pour Thierry Henry de revenir sur son rétropédalage pour Rayan Cherki, il y a quelques jours.

Thierry Henry dévoile les raisons du rappel de Rayan Cherki pour les JO

Le 3 juin dernier, Thierry Henry dévoilait une pré-liste de 25 joueurs pour les Jeux Olympiques. Une liste qui ne comportait pas étonnement le nom de Rayan Cherki, qui est pourtant monté en puissance lors des dernières journées de la saison. Mais il y a moins d’une semaine, le sélectionneur des Espoirs a choisi de rappeler le Lyonnais surtout après avoir été refoulé pour des joueurs comme Bafodé Diakité ou encore Bradley Barcola par leurs clubs respectifs. Toutefois, Thierry Henry explique que Rayan Cherki a été rappelé notamment pour sa passion du football.

« Rayan n’était pas sur la liste du précédent rassemblement il n ‘y avait pas de problème, un joueur peut comprendre. Si vous regardez la première liste, c’est juste normal. Quand les joueurs disparaissent, c’est aussi normal qu’il revienne dans le groupe. Ce que j’aime chez Rayan malgré tout ce que les gens peuvent dire, c’est qu’il aime la sélection, il aime le foot. Son amour du foot est toujours là. Ce que j’ai aimé quand il est revenu (en mars) c’est qu’il a fait ce qu’il avait à faire chaque fois qu’il est rentré. Un joueur comme Barcola disparaît, Rayan arrive », confie l’ancien international français face aux médias.

Henry soutient la position des Bleus sur le contexte politique en France

Outre le cas Cherki, Thierry Henry était également attendu pour opiner sur le contexte politique en France. Une situation sur laquelle se sont exprimés ces dernières heures les Bleus à l’image de Marcus Thuram ou encore Kylian Mbappé qui ont invité explicitement le peuple français à voter contre les extrêmes. Une position que défend aussi le sélectionneur de l’Equipe de France espoirs.

« Avant de commencer je pense que je sais déjà où on va certainement aller, donc je vais prendre les devants. Juste pour dire que je partage tout ce qui a été dit auparavant au sujet de ce que vous connaissez bien. Je partage ce qui a été dit par les joueurs. Je peux citer Kylian, Ousmane, bien sûr le coach. Ce qui peut faire barrage aux extrêmes, c’est d’aller vote. Je suis contre tout ce qui divise et un peu plus pour ce qui peut unir », a déclaré Thierry Henry en début de conférence de presse.