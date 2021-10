Jesse Lingard et sa relation spéciale avec José Mourinho

Jesse Lingard reçoit souvent des appels de José Mourinho, un coach très spécial pour lui.

L'époque de José Mourinho à Manchester United est depuis longtemps oubliée par la plupart des gens, mais Jesse Lingard reconnaît que l'entraîneur portugais a su tirer le meilleur de lui-même, suggérant même que parfois il décrochait son téléphone et recevait un appel FaceTime du désormais entraîneur de la Roma.

Lingard a trouvé les opportunités dans l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer difficiles à obtenir, bien qu'il ait été impliqué dans un certain nombre de moments clés cette saison, et l'international anglais loue les compétences de management de Mourinho.

"Moi et José avions une bonne relation en général, cependant, je dois dire", a écrit Lingard sur le Players' Tribune. "Il était bon avec moi.

"Avant toutes les histoires de blessures, il me faisait confiance, me faisait entrer pour les matchs importants. Nous avons gagné des trophées et il a fait de moi un gagnant. Il pouvait juste faire ressortir ce côté en vous."

"Il aimait aussi avoir un lien personnel avec ses joueurs. Parfois, je regardais mon téléphone et je recevais un FaceTime de lui au hasard. Il sortait de nulle part, juste pour prendre des nouvelles."

L'article continue ci-dessous

"Je trouvais ça tellement étrange au début. Il m'appelait et me disait : "Hé Jesse, qu'est-ce que tu fais ?".

"Et je faisais genre, 'Euh, je me détends, je regarde la télé... (silence gênant) ... qu'est-ce que tu fais ?

"J'ai trouvé ça drôle. Et, pour être honnête, cela montrait à quel point il se souciait de nous. Mais en termes de blessures, oui, c'était dur."