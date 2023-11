Jérôme Rothen sous le charme d’Antoine Griezmann

Alors qu’il taclait sévèrement Antoine Griezmann par le passé, Jérôme Rothen change de veste à propos de l’attaquant français.

C’est un tout autre visage de Jérôme Rothen que l’on voit ces dernières heures. Très critique envers l’attaquant de l’Atlético Madrid ces dernières années, le journaliste RMC Sport, fait son mea-culpa.

Griezmann adulé par Rothen

Auteur d’un très bon début de saison avec l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann est adulé par les acteurs du cuir rond. Si Jérôme Rothen critiquait les prestations de l’international français (124 sélections, 44 buts), Jérôme Rothen revient corriger ses propos sur le natif de Mâcon. A travers son émission Rothen s’enflamme, celui-ci se montre dithyrambique envers le joueur.

« Sachez que je ne reviens pas sur ce que j’ai dit y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, il était en dessous de ce niveau-là. Déjà par rapport au choix de club parce qu’à Barcelone, ça se passait pas bien, et ça se traduit par des stats qui ne sont pas bonnes par rapport à ce qu’Antoine Griezmann était habitué à faire à l’Atlético de Madrid. Après, il est revenu (…) et ça a été compliqué la première année », a-t-il commencé à déclarer.

Getty

« Depuis cette Coupe du Monde (…), je retrouve un Antoine Griezmann plus haut sur le terrain, décisif, il marque des buts, mais là qu’est-ce que tu veux que je dise ? Je dis juste bravo, de s’être remis en question après des années compliquées. Aujourd’hui, il est redevenu un joueur parmi les 10 meilleurs au monde. Et est-ce que c’est grave de dire ça aujourd’hui par rapport à avant où je disais le contraire ? Mais non, c’est juste le reconnaître », a ajouté Jérôme Rothen.

Rothen tacle Mbappé et Deschamps

Profitant de l’aubaine, Jérôme Rothen envoie une pique à Didier Deschamps à propos du capitanat de l’Equipe de France. A l’en croire, Kylian Mbappé ne mérite pas le brassard. « Le brassard qu’il a donné à Kylian Mbappé, c’est un brassard politique, et ça me dérange un peu », a conclu l’ancien milieu de terrain français, devenu consultant.

ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images

Rappelons que cette saison, Antoine Griezmann est en vent de poupe. L’attaquant français a disputé 12 matchs en Liga avec l’Atlético Madrid. Sur l’ensemble, il a pu inscrire 8 buts et délivrer une passe décisive. Il compte quatre réalisations en autant de matchs joués en Ligue des champions.