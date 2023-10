"Je suis un zombie", les mots fort d'Erling Haaland

Erling Haaland s'est qualifié de "zombie" sur le terrain et a également abordé la question de savoir s'il battra le record de buts d'Alan Shearer

Depuis qu'il a rejoint l'Angleterre, le Norvégien est en pleine forme, inscrivant 44 buts en Premier League en seulement 42 apparitions. Ses performances incroyables devant le but ont conduit Martin Odegaard à le qualifier de "bête", tandis que Jurgen Klopp l'a salué comme une "force de la nature".

Cependant, Haaland s'est qualifié de "zombie" sur le terrain tout en expliquant sa dépendance à l'égard des buts.

"Je peux entrer et toucher le ballon quelques fois, mais je suis juste en train de marcher, de me tenir debout, de faire des mouvements dans mon propre monde et pas du tout... c'est difficile à expliquer. Je sors de mon corps et je deviens un zombie", a-t-il déclaré au Telegraph.

C'est un peu comme une "zone de repos". Je regarde autour de moi. J'attends l'occasion. Et quand l'occasion se présente, je sais que je dois être prêt, vous savez ? Je suis toujours allumée, mais je me promène et je scrute, je scrute. J'attends l'occasion et je me dis "si le ballon arrive là, ça peut arriver, si le ballon va là, ça peut arriver". C'est un sentiment.

"Quand l'équipe construit à partir de l'arrière, je sais que je n'ai pas besoin d'être impliqué. Je reste là et j'attends le bon moment pour (claquer des doigts)", a-t-il ajouté.