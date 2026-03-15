"Je peux mourir heureux", les mots forts d'Alvaro Arbeloa

Selon le quotidien AS, l'entraîneur Alvaro Arbeloa était ravi de la performance de son équipe au Bernabéu.





« Cette victoire est amplement méritée. Elche est un adversaire redoutable, tant par son jeu que par son exigence. L'effort fourni par nos joueurs a été considérable. Je suis très reconnaissant de leur implication et de leur détermination. Et merci pour cette victoire. »





Ce match a été marqué par la présence de nombreux joueurs issus du centre de formation sur le terrain. Thiago Pitarch était titulaire, tandis que Daniel Yánez, Gonzalo García, Diego Aguado, César Palacios et Manuel Ángel ont fait une brève apparition en fin de match. Arbeloa était très satisfait de la prestation de chacun d'eux.





« Je crois que je peux mourir en paix après une soirée comme celle-ci. Pour quelqu'un qui a été formé au club et qui a intégré l'équipe première après de nombreuses années passées à l'académie… Écoutez, je parlais justement avec Yáñez et Aguado, mes premiers joueurs entraînés à 13-14 ans, et pouvoir leur offrir l'opportunité de jouer au Bernabéu, c'est un rêve qui se réalise.





« Avec Carvajal, pur produit du centre de formation, ainsi que Fran (Garcia), Thiago (Pitarch), César (Palacios), Gonzalo (Garcia)… c'est indescriptible. Je suis très heureux et fier. Ce n'est pas seulement le fait de les avoir fait entrer en jeu, mais aussi la manière dont ils ont joué. Je les ai bien formés, car ils ont fait preuve d'un talent, d'une qualité et d'une personnalité exceptionnels. C'est une nouvelle fantastique. Et ils sont tous un bel exemple. »





On a également demandé à Arbeloa de réagir au but exceptionnel d'Arda Guler, marqué depuis sa propre moitié de terrain.





« Il faudrait l'encadrer et l'exposer dans un tableau. C'est un geste extraordinaire. Magnifique. J'ai vu tout le monde se prendre la tête entre les mains, moi aussi. Ça vaut largement le prix du billet, voire deux ou trois, pour voir un tel exploit. »





Le Real Madrid affrontera Manchester City lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Malgré un avantage de trois buts acquis à l'aller, Arbeloa a admis s'attendre à une rencontre très difficile à l'Etihad Stadium.





« Ça va être très compliqué. Ils vont nous pousser dans nos retranchements et nous allons souffrir. L'expérience des années précédentes nous a prouvé que lorsque nous sommes au sommet de notre forme, nous pouvons battre n'importe qui. Nous devons tout donner, rester concentrés et jouer pour gagner, car sinon, nous allons le regretter amèrement. »