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Ronald KoemanImago
Rian Rosendaal

Traduit par

« Je pense que c’était le dernier match de Ronald Koeman. »

Pays-Bas
R. Koeman
Coupe du monde

Jan van Halst, consultant de Ziggo Sport et spécialiste de l’équipe des Pays-Bas, est sans appel : à ses yeux, Ronald Koeman a failli à sa mission. L’élimination des Oranje dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde confirme, selon lui, cet échec. « Oui », tranche-t-il.

La KNVB visait les demi-finales ; échec cuisant donc, ce qui accroît la pression sur le directeur technique Nigel de Jong pour qu’il se sépare de Koeman. 

« Je pense que ce match a été le dernier de Ronald Koeman », prédit Van Halst, anticipant le départ du sélectionneur des Oranje. « Écoutez, il y a bien sûr le sélectionneur Koeman et l’homme Koeman. Et tout le monde sait aussi que, sur le plan privé, la maladie de sa femme exige beaucoup d’attention. »

« Il a déjà entraîné tous les clubs dont un entraîneur peut rêver, et il a même dirigé une Coupe du monde. Je pense qu’il a besoin de souffler un peu. Sinon, il trouvera le repos à la maison », conclut l’ancien milieu de terrain après avoir observé Koeman au Qatar.

Le contrat de Koeman avec la KNVB expire le 31 juillet. Après l’élimination par le Maroc, il a refusé de s’exprimer sur son avenir à la tête des Oranje, préférant d’abord s’entretenir avec son agent, Rob Jansen.

Son choix de aligner cinq défenseurs contre le Maroc a suscité de vives critiques aux Pays-Bas comme à l’étranger ; Thierry Henry et Zlatan Ibrahimović, entre autres, se sont dits choqués par le niveau de jeu des Oranje.

L’intéressé a d’ailleurs minimisé les critiques, rappelant à la NOS que, aux Pays-Bas, on juge rapidement et que chacun possède toujours un avis sur l’équipe nationale.

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