"Je n'aime pas ça et j'espère que ça n'arrivera pas" - Milner critique le plan de la Super League de Liverpool

Les Reds sont l'un des 12 clubs à s'être inscrits à la compétition, ce qui a entraîné une réaction massive.

Le vétéran de Liverpool, James Milner, a ouvertement critiqué la proposition de création de la Super League, affirmant qu'il espérait que cela ne se produirait pas. Liverpool est l'un des 12 clubs à s'être inscrit pour former une Super League, ce qui a provoqué une énorme réaction. Les Reds a été le premier des 12 clubs à jouer depuis l'annonce de leur rupture avec la C1 et l'UEFA, et James Milner a critiqué la politique de son club.

"Je n'aime pas ça et j'espère que cela ne se produira pas", a déclaré Milner à Sky Sports à propos de la proposition de Super League. "Je ne peux que dire mon point de vue, je n'aime pas ça et j'espère que cela n'arrivera pas. Je peux imaginer ce qui a été dit à ce sujet et je suis probablement d'accord avec beaucoup de choses". Les Reds ont reçu un accueil glacial à leur arrivée à Elland Road, et Milner estime que les joueurs ne devraient pas être la cible des décisions des dirigeants.

"L'accueil que nous avons eu sur le terrain ce soir était un peu injuste. Nous sommes juste ici pour jouer au football", a ajouté l'expérimenté anglais. Loin des discussions sur la Super League, Liverpool fait pression pour une place dans le top quatre de la Premier League et la qualification en Ligue des champions. Les Reds étaient à quelques minutes de revenir dans le top quatre après avoir l'ouverture du score de Sadio Mane - mais la tête de Diego Llorente a permis à Leeds d'obtenir un match nul 1-1.

Klopp contre la Super League

L'article continue ci-dessous

Le résultat laisse les Reds à la sixième place, à deux points de West Ham. Chelsea est cinquième et ils ont un match en cours contre les équipes de chaque côté. Avant la rencontre face à Leeds, Jürgen Klopp avait également manifesté son opinion concernant la Super League et il est contre, comme il l'avait annoncé il y a quelques mois : "Mon opinion sur cette Super League n’a pas changé. J'en ai entendu parler durant la journée d'hier. On a eu très peu d'infos. C'est dur, les gens ne sont pas contents, je le comprends. Ni moi, ni les joueurs sommes impliqués dans ce choix".

"Je ne sais pas exactement pourquoi les 12 clubs l'ont fait. Je sais que certaines choses vont changer avec le football à l'avenir. Certaines choses doivent changer dans le football, c'est sûr. Habituellement, vous devez préparer ce genre de choses, il le faut. Nous devons tous rester ensemble. Nous pouvons montrer que personne ne doit marcher seul dans ces moments. Il y a des choses à régler mais rien à voir avec le football ou la relation entre les supporters et l'équipe", a ajouté l'Allemand.

"La partie la plus importante d'un club de football, ce sont les supporters et l'équipe. Rien ne peut s'interposer. Les joueurs n'ont rien fait de mal. Et en tant que manager ou en tant que joueurs, nous n’avons aucun problème avec la Ligue des champions. J'aime le fait que West Ham puisse jouer la Ligue des champions l'année prochaine. J'aime qu'ils aient cette chance", a conclu Jürgen Klopp.