« Je comprends que tu te dises : “Va te faire foutre, Koeman” »

Blessé lors de la rencontre amicale contre l’Ouzbékistan (2-1), Bart Verbruggen pourrait être contraint de quitter le stage de préparation. Si tel était le cas, le sélectionneur Ronald Koeman envisagerait de faire appel à Justin Bijlow pour le remplacer. Toutefois, selon Valentijn Driessen, qui couvre la Coupe du monde pour De Telegraaf, la sélection du gardien du Genoa ne fait pas l’unanimité.

Verbruggen s’est blessé lors du match amical contre l’Ouzbékistan (2-1) et a été remplacé par Mark Flekken en fin de rencontre. Koeman va donc surveiller son état physique avec le staff médical des Oranje avant le match d’ouverture contre le Japon.

« Il y a peut-être encore de l’espoir pour Bijlow », analyse Driessen mardi dans un reportage vidéo du journal du matin. « Mais d’un autre côté, je peux aussi imaginer qu’on se dise : tu m’as laissé tomber deux fois. Va donc te faire voir toi-même. »

« Je peux le comprendre : Bijlow a déjà vécu un Mondial comme troisième gardien. Ce sont des semaines très longues et, contrairement à l’image extérieure, ce n’est pas du tout amusant de rester cinq semaines sur le banc. » Le journaliste estime donc que Bijlow pourrait légitimement refuser la sélection.

L’observateur des Oranje ajoute : « Si c’est aussi le motif de Joey Veerman, qui redoute de rester cinq semaines sur le banc, je le comprends. On dira qu’une belle prime est en jeu. Mais tu es entouré de multimillionnaires. Ces 138 000 euros que tu reçois en cas de quart de finale perdu ne font ni tiquer ni sourciller. »

Verbruggen devrait toutefois être rétabli à temps pour le premier match de groupe face au Japon, dimanche. En attendant, Koeman peut compter sur Flekken et sur Robin Roefs, appelé après une saison convaincante à Sunderland.

Âgé de 28 ans, Bijlow totalise huit sélections avec les Oranje ; il a fait ses débuts en 2021 et son dernier match remonte à la petite finale de la Ligue des Nations 2023, perdue 2-3 contre l’Italie.