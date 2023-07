Jay Z veut s'offrir un club à 2 milliards d'euros !

La superstar du rap Jay Z serait intéressée par un rachat de Tottenham, dont la valeur est estimée à environ 2 milliards de livres sterling

Le propriétaire actuel des Spurs, Joe Lewis, pourrait être contraint de se séparer du club du nord de Londres, car il est accusé de fraude et de délit d'initié aux États-Unis. Il a comparu devant un tribunal de New York la semaine dernière pour nier 16 chefs d'accusation de fraude sur les titres et trois autres chefs d'accusation de conspiration concernant des délits d'initiés commis entre 2013 et 2021. M. Lewis a été libéré sous caution et devrait être jugé dans le courant de l'année.

Alors que cette saga s'éternise, des discussions sur la vente ont fait surface chez les Spurs. Il a été suggéré que Jay Z, qui se targue d'une fortune personnelle de 2,5 milliards de dollars, pourrait être à la tête d'un groupe d'investisseurs américains désireux d'acquérir une équipe de football anglais. Le natif de New York, âgé de 53 ans, a déjà exprimé son intérêt pour une participation dans Arsenal après avoir vu Thierry Henry devenir son joueur de football préféré.

Jay Z - de son vrai nom Shawn Carter - a maintenant jeté son dévolu sur Tottenham. Un associé de l'icône de 99 Problems et Empire State of Mind a déclaré au Daily Express US : Plus de quelques uns des meilleurs clubs - comme Manchester United, Liverpool et Chelsea - sont maintenant détenus par des Américains et Jay sauterait sur l'occasion d'avoir une participation majoritaire au niveau du conseil d'administration d'un club ayant l'envergure mondiale des Spurs". Reste à savoir si M. Lewis partira libre. Si ce n'est pas le cas, Jay a déclaré qu'il voulait être en mesure d'agir rapidement s'il estimait que le prix était correct. En ce qui concerne le prix supposé de 2,18 milliards de livres (2,8 milliards de dollars) demandé pour Tottenham, l'associé de Carter a ajouté : "Il pense que c'est réalisable, en particulier avec le soutien de ses collègues investisseurs".