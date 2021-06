Javier Tebas en rajoute une couche sur la Super Ligue

Le président de la Liga n'a toujours pas digéré le projet mené par certains clubs espagnols, et s'est une nouvelle fois permis de les incendier.

Président de la Liga, Javier Tebas n'a jamais été un grand fan du projet de création d'une Super Ligue. Et c'est un euphémisme de le dire, puisqu'il est même l'un de ses fervents opposants. Si le projet n'a finalement pas vu le jour, l'Espagnol ne manque plus une occasion de critiquer ouvertement les clubs qui ont œuvré pour sa création.

Dans le viseur, le Real Madrid de Florentino Perez. "Le projet de Super League n'est pas un projet qui date d’aujourd’hui, c'est un projet que Florentino a depuis 20 ans. C'est une blague de dire qu'une compétition sportive est régie en fonction du nombre de followers qu'un club a sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui ne peuvent pas être discutées. Le dialogue est souvent quelque chose de démagogique", a regretté le président de la Liga, interviewé dans l'émission El Transistor de Onda Cero.

Cette nouvelle Super League n'apportera pas plus d'argent​

Mais Javier Tebas ne s'est pas arrêté en si bon chemin, assénant aussi un petit tacle au FC Barcelone. "À l’écouter, j'avais l'impression qu'ils étaient Robin des Bois. Que maintenant le Real Madrid ou Barcelone sont les champions de la gouvernance en Europe… Non, mec, non. Ils cherchent à créer un nouveau type de gouvernance. Non, non ! Ils créent une histoire sur la Super League qui ne correspond pas à la réalité", a-t-il dénoncé, démontant le modèle économique de la Super Ligue.

"En Europe, les droits audiovisuels représentent 15 milliards d'euros. Cette nouvelle Super League n'apportera pas plus d'argent. Je suis favorable à ce que tout le football gère les droits de télévision", a prôné Javier Tebas. Enfin, le dirigeant ibérique s'est positionné en faveur d'une sanction appliquée aux clubs concernés.

"Si les clubs ont commis une irrégularité avec les statuts de l'UEFA, ils doivent être sanctionnés. Les faits sont extrêmement graves, que les clubs soient espagnols ou non. Ce qui me fait mal, c'est que le Real Madrid pense à une Super League qui pourrait détruire le football européen et le football dans les pays".