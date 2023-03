Jamie Carragher exhorte Kylian Mbappé à quitter le PSG !

Jamie Carragher estime que Kylian Mbappé devrait quitter le Paris Saint-Germain le plus rapidement possible après l'élimination contre le Bayern.

Le Français et son coéquipier Lionel Messi - qui a failli être passé à tabac par un supporter au coup de sifflet final - sont restés silencieux toute la soirée, le Bayern s'imposant confortablement 2-0 et 3-0 sur l'ensemble des deux matches. Comme l'année dernière, le Paris Saint-Germain quitte la scène européenne par la petite porte dès les huitièmes de finale.

"C'est une blague"

Une nouvelle fois, le club de la capitale n'a pas répondu présent lorsqu'il était attendu au tournant et a déçu, pas simplement ses supporters, mais les observateurs du football dans le monde entier. Alors que Kylian Mbappé poursuit sa quête de victoire Ligue des champions, Jamie Carragher pense que sa meilleure chance d'y parvenir se trouve dans un autre club.

"Il est possible de perdre contre le Bayern Munich, bien sûr que c'est possible, un grand nom allait toujours sortir", a déclaré l'expert à CBS Sports après le match. "Mais le fait que le club soit détenu depuis si longtemps par les Qataris, par l'État, qu'il dispose de plus d'argent que n'importe qui d'autre dans le monde, qu'il achète les meilleurs joueurs... et qu'il soit éliminé cinq fois en huitièmes de finale est une plaisanterie. C'est vraiment une blague".

"Mbappé doit partir"

"On critique beaucoup les propriétaires de Liverpool, on leur dit qu'ils ont besoin de quelqu'un qui a plus d'argent, qu'ils ont besoin de l'arrivée des Qataris. Cela ne veut rien dire s'il n'y a pas d'expertise dans ce que vous faites. Je l'ai déjà dit à propos de Kylian Mbappé, il doit partir. Ils sont loin de gagner la Ligue des champions, je ne pense pas que ça va s'améliorer la saison prochaine si cet effectif reste. Je pense que plus vite il sera au Real Madrid, mieux ce sera", a ajouté l'ancien de Liverpool.

Malgré deux buts refusés à l'aller au Parc des Princes, Mbappé ne s'est jamais vraiment montré menaçant au match retour, et le joueur de 24 ans a maintenant subi plusieurs éliminations en huitièmes de finale de la compétition d'élite européenne. C'est la cinquième élimination du PSG à ce stade au cours des sept dernières années, un échec que Carragher n'a pas hésité à souligner dans son analyse d'après-match.

"Je suis ravi que le PSG soit éliminé", a déclaré l'ancien défenseur de Liverpool. "Je n'aime pas l'ensemble du dispositif, tout ce qui s'y rapporte. Ce n'est pas une équipe, c'est un gâchis. Cinq années sur sept, ils sont sortis en 16e de finale. Ils dépensent plus d'argent que n'importe qui, ils ont les meilleurs joueurs du monde. Cela montre à quel point il est important d'être une équipe. Ce n'est pas une équipe. Honnêtement, Kylian Mbappé doit quitter ce club". Christophe Galtier, dont le poste est désormais sous pression, espère que son équipe se relèvera face à Brest dimanche.