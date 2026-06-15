« J’en ai assez de toutes ces conneries sur la térébenthine »

Hans Kraay junior ne comprend pas les critiques récurrentes visant le capitaine des Oranje, Virgil van Dijk, comme il l’explique dans sa chronique pour Voetbal International. Le défenseur de Liverpool est de plus en plus souvent la cible de remarques cette saison, y compris au sein de la sélection néerlandaise.

« Je suis franchement lassé par les critiques incessantes qui visent Van Dijk », écrit Kraay. « Après cinq matches avec Liverpool en début de saison, les analystes anglais le présentaient comme le meilleur défenseur central de l’histoire de la Premier League. Six rencontres plus tard, selon ces mêmes experts, il ne savait plus rien faire. »

Il ne comprend pas cette mode britannique et refuse que nous la suivions aux Pays-Bas : « Je l’ai déjà dit, mais cela me fatigue énormément. Ici, ne nous laissons surtout pas entraîner par ces réactions explosives et stupides à l’anglaise. »

Son verdict sur le joueur de 93 sélections est sans appel : « Van Dijk est tout simplement un monstre. Il a ouvert le score d’une tête parfaitement placée, suite à un centre remarquable de Gravenberch. »

« Sur le 2-2 japonais, Reijnders, Van de Ven et même Virgil ont commis des erreurs. Apprécier Van Dijk est donc plus judicieux que de le critiquer », tranche l’analyste.

Il s’interroge aussi sur la politique de remplacements de Ronald Koeman, estimant qu’elle a pesé sur le résultat final.

« Je trouve regrettable qu’à 2-1 en seconde période, alors que le Japon allait forcément se découvrir, on ait retiré tous nos joueurs de profondeur. C’est ce qui s’est passé avec Koopmeiners remplacé par l’excellent Summerville, puis Memphis par Malen. »