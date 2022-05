"J'aimerais voir Bruno Guimaraes à Manchester United" - Un ancien Red Devils milite pour le recrutement du Brésilien

Manchester United est lié à un certain nombre de milieux de terrain à l'approche du mercato estival, alors qu'ils se préparent à se perdre Jesse Lingard et Paul Pogba tout en cherchant des alternatives pour des joueurs comme Fred et Scott McTominay, et Kleberson a affirmé que Bruno Guimaraes est un joueur sur lequel ils devraient avoir un œil.

L'international brésilien n'est pas près de partir, puisqu'il n'a quitté Lyon pour Newcastle qu'au mois de janvier pour un montant de 50 millions d'euros, mais il a fait ses preuves dans le football anglais, ce qui laisse penser qu'il pourrait être une star de la Premier League pendant de nombreuses années. Kleberson, qui a passé deux saisons à United entre 2003 et 2005, aimerait voir un compatriote suivre ses traces à Old Trafford, le meneur de jeu de 24 ans étant considéré comme une future recrue idéale pour les Red Devils.

Qui serait le parfait milieu de terrain pour Man Utd ?

Lorsque cette question a été posée à Kleberson, le vainqueur de la Coupe du monde 2002 - qui s'exprimait en association avec Paddy Power - a déclaré à GOAL : "C'est peut-être un peu trop tôt, mais vu sa façon de jouer, sa qualité et la façon dont il a amélioré les joueurs de Newcastle, j'aimerais beaucoup voir Bruno Guimaraes à Manchester United".

Manchester United : l'annonce d'Erik Ten Hag sur l'avenir de Cristiano Ronaldo

"Il fait du bon travail à Newcastle et il est trop tôt pour aller à Manchester United, mais c'est un joueur d'avenir. Il joue plus comme les joueurs de Manchester United ont besoin de jouer. Il touche moins le ballon et passe toujours vers l'avant, ce qui crée beaucoup de situations dangereuses pour l'adversaire. Il n'est pas du genre à garder le ballon trop longtemps, il prend des touches rapides et peut accélérer le jeu", a ajouté le Brésilien.

Declan Rice serait-il une bonne recrue à plus de 120 millions d'euros ?

Getty

Les Red Devils ont raté le coche lorsqu'il s'est agi d'acquérir un autre Bruno créatif pour s'asseoir aux côtés de la star portugaise Fernandes pendant le mercato hivernal, mais ils sont toujours sur le marché pour renforcer leur entrejeu. La star de West Ham, Declan Rice, est une cible de longue date pour les Red Devils, mais l'international anglais ne sera pas accessible à un prix bon marché si un accord est conclu, car les rivaux de l'est de Londres en Premier League l'estiment à plus de 120 millions d'euros.

Quand Manchester United faisait une offre folle à Thomas Müller

L'article continue ci-dessous

Est-ce que Manchester United doit investir autant sur un seul joueur ? Kleberson pense que cela dépend de la manière de jouer d'Erik Ten Hag : "Si Declan Rice vaut 100 millions de livres, cela dépend de l'envie d'Erik Ten Hag de jouer. Declan Rice est un bon joueur, et il peut aider Manchester United à prendre de meilleures décisions dans la plupart des domaines, mais tout dépend de la façon dont le nouveau manager l'utilise".





"Ce n'est pas une grosse signature mais plutôt un projet et il s'intégrerait bien à United. Cela pourrait prendre un peu de temps pour qu'il s'installe, mais plus il aura de minutes, plus il pourra aider Manchester United

", a conclu le Brésilien. Pour l'instant, Manchester United se concentre sur la fin d'une saison 2021-22 décevante aussi positivement que possible, avec une équipe qui continue de travailler sous la direction intérimaire de Ralf Rangnick, prête à baisser le rideau sur sa campagne lors d'un déplacement à Crystal Palace le 22 mai.