« J'ai appris pas mal de mes erreurs », Yann M’Vila s’offre aux clubs de Ligue 1

Libre de tout contrat depuis l’été 2023, Yann M’Vila veut retrouver un club. Mais l’ancien Espoir de France veut en club en Ligue 1.

Yann M’Vila est dépassé de rester sans club depuis plusieurs mois. Ceci après la fin de son contrat chez l’Olympiakós Le Pirée en Grèce, en juillet dernier. Courtisé par des clubs d’ailleurs, le milieu de terrain veut rejouer en France. Mais les clubs de Ligue 1 ne veulent pas de lui, dit-il dans une interview accordée à Footballogue.

« Discutez avec moi vous allez comprendre »

Ancien joueur du Stade Rennais, Yann M’Vila, libre de tout contrat depuis juillet 2023, veut retrouver le chemin des terrains. Bien qu’il ait des approches ailleurs, le milieu de terrain défensif de 33 ans veut rejouer en Ligue 1 de France pour des raisons familières. Mais il a du mal à trouver un preneur.

« Ça me peine parce que quand tu essaies d'évoluer, les gens ne sont pas d'accord. Ils vont voir ta tête et te dire non. Juste discutez avec moi vous allez comprendre. J'ai appris pas mal de mes erreurs. Aujourd'hui je ne suis pas là à chercher la gloire que j'ai pu avoir dans le passé. J'aime le foot, j'ai de l'expérience, et quand des fois je vois le niveau actuel ou certains clubs en difficulté en Ligue 1, je sais que dans la plupart des clubs, je joue », a-t-il déclaré à Footballogue.

« Si demain je retrouve un club, tu me laisses même pas une semaine et je suis opérationnel. Quand j'ai signé à Sunderland ça faisait six mois que je n'avais pas joué. Je suis arrivé j'ai joué direct », a ajouté l’international français (22 capes, 01 but).

« Ils pensent que j'ai le salaire de Neymar ? »

S’il a choisi de rester en France, c’est parce que sa femme est en état, et il ne veut pas rester loin d’elle. Mais M’Vila peine à convaincre les clubs du championnat de France. Il révèle être automatiquement rejeté par un cador de Ligue 1 alors que ce dernier n’a même pas cherché à discuter avec lui.

« Il y a eu énormément de touches, des offres d'Australie, du Japon, de Malaisie, de MLS... J'ai eu des offres d'Italie, d'Espagne etc. Vraiment partout. Ma femme va bientôt accoucher et je voulais vraiment rester proche de la France. Mais il y a quelque chose qui bloque », regrette l’ancien milieu de terrain de Saint-Etienne, avant de poursuivre.

« Par exemple une anecdote: je parlais avec un club en France qui a dit: 'M'Vila? Non, il va prendre trop de place dans l'effectif.' Il y en a aussi beaucoup qui vont dire 'Non c'est trop d'argent.' Ils pensent que j'ai le salaire de Neymar? Alors qu'on n'a même pas discuté, rien du tout. Ce sont des choses que je n'arrive pas à comprendre. Ils ne veulent pas apprendre à connaître les gens. Ils vont dire: 'Non, il n'a pas changé, c'est le même, celui de 2012...' », a raconté M’Vila, désespéré.