Italie - Roberto Mancini ne cache pas sa satisfaction

Le sélectionneur italien ne s'en est pas caché : il est très fier de son équipe après sa victoire face aux Pays-Bas, lundi soir, en Ligue des Nations.

Deux grandes nations du football européen s’affrontaient ce lundi à Amsterdam, en l’occurrence les et l’ . L’affiche était séduisante sur le papier, et elle l’a aussi été sur le terrain. Même s’il n’y a eu qu’un but inscrit, il n’y a pas vraiment eu de temps mort dans cette partie.

Au final, c'est l’Italie qui l’a donc emporté 1-0. Un succès de prestige qui lui permet d’effacer son match en demi-teinte contre la (1-1). Mancini a eu raison de chambouler son onze de départ, en sortant pas moins de 7 joueurs. Un succès probant, qui fait le bonheur du sélectionneur de la Squadra Azzurra.

"Je suis satisfait de la mentalité et la prestation"

"Nous avons un peu souffert à la fin, nous étions fatigués, mais on aurait aussi pu marquer un second but. Je suis satisfait de la mentalité et la prestation, ici face aux Pays-Bas. Les joueurs ont été fantastiques. (Manuel) Locatelli ? Je l'ai appelé parce que je pense que c'est un très grand joueur et qu'il peut grandir. Il a tellement de qualités. Pour (Nicolo) Zaniolo (sorti sur blessure en première période), j'en suis désolé, j'espère qu'il n'y a rien de grave", a expliqué le technicien.

Des propos similaires à ceux de Giorgio Chiellini, qui faisait son retour lundi soir. "Après un an, je suis heureux d'avoir joué. Nous avions bien préparé le match. On méritait de marquer d'autres buts, nous avons bien défendu et nous avons bien réussi à faire le jeu. Nous sommes en tête du groupe, logiquement, et nous voulons continuer", a pour sa part déclaré le défenseur central de la Turin. En poursuivant sur cette lancée, l'Italie peut nourrir des ambitions à l'avenir.