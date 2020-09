Ligue des Nations - L’Italie prend le dessus sur les Pays-Bas (1-0)

A l’occasion de la 2e journée de la Ligue des Nations, l’Italie a créé un semi exploit en dominant les Pays-Bas sur leurs terres (1-0).

Deux grandes nations du football européen s’affrontaient ce lundi à Amsterdam, en l’occurrence les et l’ . L’affiche était séduisante sur le papier, et elle l’a aussi été sur le terrain. Même s’il n’y a eu qu’un but inscrit, il n’y a pas vraiment eu de temps mort dans cette partie.

Nicolo Barella a signé l’unique réalisation du match. Juste avant la pause, le milieu de terrain de l’ a fait mouche en plaçant une tête victorieuse sur un excellent service de Ciro Immobile. Un coup de casque qui fut suffisant au bonheur de la Nazionale.

Donnarumma n’a rien laissé passer

Le match s’est donc soldé sur ce score étriqué, et cela en dit beaucoup sur les excellentes prestations des deux portiers. Gianluigi Donnarumma, le portier de la Squadra Azzurra, a été le plus sollicité. Il s’est notamment interposé devant Wijnaldum (32e), Van De Beek (55e), Depay (60e) et Luuk De Jong (84e). A ces différents essais, on peut aussi ajouter une tentative de retourné de Depay (91e), passée hors cadre.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

De l’autre côté, Jesper Cillessen a eu un peu moins de travail. Les alertes sur ses buts ont été cependant tout aussi nombreuses. Les Azzurri ont juste manqué de cadrer, à l’instar d’Immobile (19e et 66e). Pour une fois, le Laziale a été plus en réussite comme passeur. Lorenzo Insigne a aussi manqué de scorer à la 35e, de même que Moise Keane (92e).

Au final, l’Italie l’a donc emporté 1-0. Un succès de prestige qui lui permet d’effacer son match en demi-teinte contre la (1-1). Mancini a eu raison de chambouler son onze de départ, en sortant pas moins de 7 joueurs. Avec cette victoire, les Transalpins portent aussi à 16 son nombre de matches consécutifs sans revers.