Italie : Balotelli est de retour ! Le rappel de Super Mario est un triste reflet du désespoir de Mancini

Après avoir manqué une succession de cibles de transfert à l'été 2014, Brendan Rodgers, l'entraîneur de Liverpool, a dit à Steven Gerrard peu avant la fermeture de la fenêtre de transfert qu'il allait parier sur Mario Balotelli. Son capitaine a répondu : "Oh-oh." Le retour de Balotelli dans le giron italien a provoqué une réaction similaire chez de nombreux supporters azzurri. Ses anciens collègues pourraient bien le trouver tout aussi préoccupant.

Il y a moins de deux ans, le capitaine italien Giorgio Chiellini décrivait Balotelli comme "une personne négative qui n'a aucun respect pour l'équipe." Le défenseur de la Juventus est même allé jusqu'à admettre que, selon lui, l'énigmatique attaquant méritait "quelques gifles" pour la façon dont il s'est comporté en sélection, et a ajouté que pour "quelqu'un qui pense être parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, je n'ai même jamais pensé qu'il pouvait être dans les 10 ou 20 meilleurs."

Balotelli a l'origine du limogeage de son entraîneur en Turquie

Mario Balotelli a été blessé par cette évaluation brutalement honnête, mais les deux hommes ont rapidement fait la paix lorsqu'ils ont été réunis par appel vidéo pour discuter de l'affaire dans l'émission Le Iene. Giorgio Chiellini a même conclu leur discussion bon enfant en disant qu'il espérait qu'ils joueraient à nouveau ensemble à l'Euro 2020. Cela ne s'est jamais produit, bien sûr, puisque Balotelli n'a pas été retenu dans le groupe des Azzurri pour le succès de l'été dernier à Wembley.

Pourtant, ce duo très étrange pourrait encore se retrouver sur le terrain lors de la Coupe du monde de cette année. Lundi, il sera confirmé que Mario Balotelli a été appelé par Roberto Mancini pour un camp d'entraînement à la fin du mois de janvier, après un peu plus de trois ans d'absence internationale.

Peu de gens l'ont vu venir. Cependant, Roberto Mancini est aussi désespéré que Brendan Rodgers ne l'était en 2014. Peut-être même plus. L'Italie a peut-être conquis l'Europe - et déjoué les stéréotypes - en 2021 avec un football dynamique et offensif, mais elle l'a fait sans un avant-centre prolifique. Ciro Immobile, comme il l'a encore une fois souligné au début du mois, a marqué deux fois au Championnat d'Europe et, en tant qu'ancien Soulier d'or européen, son record de buts doit être respecté.

Cependant, même à l'Euro 2020, Immobile n'a pas réussi à ressembler à un attaquant de classe mondiale dans le moule de Robert Lewandowski ou Karim Benzema. Il en a toujours été ainsi avec la légende de la Lazio, qui n'a marqué que 15 fois en 54 apparitions en Italie. Mario Balotelli n'a qu'un but de moins en 36 apparitions avec la Squadra Azzurra, et c'est précisément la raison pour laquelle Roberto Mancini pense que c'est un pari à prendre.

Montella, le moteur du renouveau de Balotelli

En outre, le joueur de 31 ans a trouvé une certaine forme - et une certaine stabilité - sous la direction de Vincenzo Montella en Turquie. Après un retour désastreux à Brescia, son club natal, et un court passage à Monza, en Serie B, la carrière de Balotelli au plus haut niveau semblait terminée. Roberto Mancini a longtemps été une sorte de figure paternelle du football pour l'attaquant, mais même lui a admis à la Gazzetta dello Sport en 2019 : "Je l'aime mais je ne peux plus rien faire pour lui."

C'est à Balotelli de se reprendre en main s'il veut sauver les dernières années de sa carrière, et les premiers signes montraient qu'un transfert surprise vers le club turc d'Adana Demirsport en juillet dernier n'a pas fait grand-chose pour arranger Super Mario. Lors de son troisième match pour le club turc, il a réagi furieusement au remplacement de l'entraîneur de l'époque, Samet Aybaba, et a même semblé frapper un coéquipier, peut-être accidentellement.

👀🔁 56. dakikada oyundan çıkan Balotelli'nin yedek kulübesindeki tepkisi. #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/wmdMJk5tCY — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 27, 2021

Aybaba, pour sa part, semblait déjà en avoir assez de Balotelli. "Je ne suis pas satisfait", a-t-il admis devant les journalistes. "Le football est un jeu de course. Si vous ne courez pas, vous ne battez personne". Cependant, trois jours seulement après le coup de gueule de Balotelli, le président du club, Murat Sancak, a limogé Aybaba. Sans surprise, ce dernier n'a pas été très impressionné, estimant avoir été placé dans une situation impossible. "Si Balotelli joue, il est un problème", a déclaré Aybaba à Fanatik. "S'il ne joue pas, c'est le même problème".

Sancak a tout de même lancé un vague avertissement lors d'une conférence de presse ultérieure : "Personne ne passe avant le club, pas même Balotelli". En effet, si Mario continue à réagir de la sorte... Cependant, il était déjà clair que le président avait développé un véritable coup de cœur pour sa recrue estivale vedette. "Nous sommes comme des frères", a-t-il révélé par la suite. "Il m'aime beaucoup. Il ne va nulle part sans mon accord."

En l'état actuel des choses, la décision de Sancak de se ranger du côté de Balotelli a été justifiée, principalement en raison de la décision judicieuse du magnat turc de faire appel à Montella pour remplacer Aybaba. Après avoir pris seulement deux points lors de ses trois premiers matchs de la saison de Super Lig, Adana est maintenant quatrième au classement. Et Balotelli a joué son rôle dans cette impressionnante progression, marquant huit fois en 20 apparitions, dont seulement 15 comme titulaire.

Il faut dire que Montella a géré la situation de main de maître jusqu'à présent, tirant le meilleur de Balotelli en exploitant le désir de l'attaquant de représenter à nouveau l'Italie. "Dans sa carrière, Mario a créé une image de lui-même et il doit l'accepter", a déclaré l'ancien entraîneur de la Roma à GOAL en décembre. "Mais il a réussi à s'adapter à notre système et sa condition physique s'améliore de jour en jour". C'était l'une des principales préoccupations de Mancini avant le début de la saison.

Il n'a jamais eu de doutes sur les capacités techniques de Balotelli, mais il se demandait s'il était capable de se remettre en forme, ce qu'il a clairement fait comprendre à l'attaquant lorsqu'ils se sont parlé l'année dernière. Mario Balotelli a reconnu qu'il avait un long chemin à parcourir pour regagner la confiance d'un manager qu'il a rendu furieux à plusieurs reprises lorsqu'ils étaient ensemble à Manchester City. Mais, en novembre dernier, il parlait déjà avec optimisme d'une convocation en sélection.

Pas de numéro neuf indiscutable

En effet, l'Italie venait de ruiner ses espoirs de qualification automatique pour la Coupe du monde 2022 en faisant match nul lors de ses deux derniers matches de groupe, contre la Suisse et l'Irlande du Nord. En conséquence, l'Italie doit maintenant battre la Macédoine du Nord, puis le vainqueur du match entre le Portugal et la Turquie pour obtenir sa place au Qatar. Les perspectives de l'Italie ont encore été affaiblies par la perte de son meilleur attaquant, Federico Chiesa, blessé au genou pour la fin de la saison.

Bien sûr, de nombreux Italiens se demandent aussi : "Pourquoi toujours Balotelli ?" Chaque fois qu'ils sont en manque de buts, son nom est évoqué. Il a brûlé beaucoup de cartouches, mais s'il est de retour dans la course, c'est parce que d'autres n'ont pas su se montrer à la hauteur en son absence.

Comme l'a souligné son frère Enock Barwuah dans une interview accordée à Notizie.com, "Nous ne sommes pas une équipe comme la France, qui possède des joueurs comme Karim Benzema, Kylian Mbappe et Olivier Giroud. Avec tout le respect que je dois à l'Italie, nous n'avons pas ce genre de joueurs en attaque. C'est pourquoi quelqu'un comme Balotelli ne peut pas être ignoré, même simplement en tant que membre de l'équipe."

Mérite-t-il cette chance de se racheter ? Certains diront que non. Après tout, il est loin d'être le meilleur buteur de Turquie. C'est Aleksandar Pesic. Non, Balotelli n'est que septième, avec huit buts. C'est un de moins que l'ancien attaquant de Chelsea Michy Batshuayi, et autant que Mame Biram Diouf, autrefois à Manchester United. De plus, son taux de conversion des tirs (11,1 %) est pire que celui de tout autre joueur figurant parmi les 20 meilleurs buteurs de la Super Lig.

Et même Barwuah admet que son frère n'a jamais vraiment joué qu'à "30 % de son potentiel". "Écoutez, il ne fera jamais ce que font Immobile et Andrea Belotti", a-t-il reconnu. "Il n'est pas de ceux qui travaillent aussi dur pour l'équipe, mais il a d'autres caractéristiques et peut créer un but de nulle part. Pour une équipe qui a du mal à marquer des buts, il serait idéal".

Et c'est vraiment à cela que tout se résume : Balotelli pourrait être une option décente en dehors du banc simplement parce qu'il est si imprévisible. Ses coéquipiers n'ont souvent aucune idée de ce qu'il va faire ensuite, mais ses adversaires non plus. La seule chose que nous savons, c'est que Balotelli est de retour. Il a une chance de se racheter.

C'est un sacré risque, étant donné qu'il peut, comme Ayaba l'a si bien souligné, créer des problèmes qu'il joue ou non. Le pari de Rodgers sur Balotelli s'est mal terminé. L'Italie aurait bien besoin que celui de Mancini paye ses fruits.