Italie - Israël : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Des snipers sur les toits, une ville quadrillée par l'armée et potentiellement plus de manifestants que de spectateurs dans le stade. Non, il ne s'agit pas d'un sommet politique, mais bien d'un match de football. La réception d'Israël par l'Italie, ce mardi soir à Udine, se déroule dans un contexte sécuritaire et politique sans précédent, reléguant presque l'enjeu sportif, pourtant capital, au second plan.

Udine, "ville fantôme" pour un match à très haut risque

L'atmosphère est électrique. Qualifiée de "ville fantôme" par la presse italienne, Udine est sous sécurité maximale, conséquence directe des tensions géopolitiques et des incidents qui avaient émaillé la fin du match aller (victoire 5-4 de l'Italie). Avec une manifestation pro-palestinienne massive attendue et un stade qui ne sera que partiellement rempli, le décor de cette "finale" pour les barrages est surréaliste.

Gattuso, une qualification à valider pour calmer la tempête

Au milieu de ce chaos, Gennaro Gattuso joue très gros. Critiqué pour ses choix et sous la pression immense d'éviter une troisième absence consécutive de l'Italie en Coupe du Monde, le sélectionneur doit absolument l'emporter pour valider la deuxième place du groupe. Pour y parvenir, et face à une cascade de blessures, il devrait abandonner son système offensif pour revenir à un 3-5-2 plus prudent, signe de la nervosité ambiante.

Sur le terrain, un air de revanche après un match aller fou

L'enjeu est simple : une victoire et l'Italie est en barrages. Tout autre résultat laisserait un mince espoir à Israël. Après le scénario incroyable du match aller et les rixes qui avaient suivi, cette rencontre a un parfum de revanche. Dans ce contexte de pression extrême, la mission des Azzurri est de "redevenir l'Italie", comme l'a martelé Gattuso : une équipe solide, unie, et capable de garder son sang-froid.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Italie - Israël ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France L’Équipe Live Foot (streaming uniquement) 🇮🇹 Italie Rai 1 🇧🇪 Belgique RTBF 🌍 MENA BeIN Sports MENA 2, BeIN Connect, TOD 🇵🇹 Portugal Sport TV 3 🇧🇦 Balkans Arena Premium 5 🇩🇪 Allemagne DAZN 🇵🇱 Pologne Polsat Sport 3 🇷🇴 Roumanie Digi Sport 3 🇳🇱 Pays-Bas Ziggo Sport 3

Horaire et lieu du match Italie - Israël

Le match se jouera au stade Bluenergy à Udine mardi, avec un coup d'envoi à 20h45, heure française

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe d'Italie

La Nazionale devra encore composer avec plusieurs absences de taille. Gianluca Scamacca est déjà forfait, tandis que les ailiers Matteo Politano et Mattia Zaccagni ont dû quitter le rassemblement plus tôt en raison de blessures.

Autre coup dur pour Gennaro Gattuso : Moise Kean, auteur d’un doublé face à Israël le mois dernier, s’est blessé à la cheville lors de la dernière rencontre et manquera le match de mardi.

En défense, le sélectionneur devra également réorganiser sa ligne arrière puisque Alessandro Bastoni est suspendu après une accumulation de cartons jaunes. C’est le Romain Gianluca Mancini qui devrait prendre sa place dans le onze de départ.

Infos de l'équipe d'Israël

Coup dur pour la sélection israélienne : le milieu de terrain Dor Peretz, double buteur face à l’Italie en septembre, est toujours indisponible.

Après la lourde défaite concédée contre la Norvège, le staff devrait procéder à plusieurs ajustements dans le onze de départ afin de relancer une équipe en quête de stabilité et de confiance.

