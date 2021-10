Italie : Gianluigi Donnarumma n'est "plus le bienvenu" à Milan

La banderole de la Curva Sud contre Donnarumma suite à son transfert vers le PSG est claire : "Tu ne seras plus jamais le bienvenu à Milan".

Plus jeune gardien de l'histoire de l'AC Milan et appartenant désormais à l'histoire de la Squadra Azzurra depuis son rôle déterminant dans la victoire à l'Euro 2020, Gianluigi Donnarumma a beaucoup fait parler de lui cet été. D'abord pour ses exploits, mais aussi et surtout pour son départ surprise vers la France et le Paris Saint-Germain.

À Milan, le fait de voir partir l'enfant du club dans le cadre d'un transfert gratuit a fait grincer beaucoup de dents, et le choix d'aller se frotter à la concurrence de Keylor Navas dans la capitale française est observé d'un oeil perplexe. Conscient que son départ pouvait déchaîner les passions, Gianluigi Donnarumma savait que son retour en Lombardie pour la demi-finale de Ligue des nations entre l'Italie et l'Espagne pouvait potentiellement donner lieu à quelques tensions, mais espérait éviter en faire les frais.

La Curva Sud n'a pas encore digéré

"S'il devait y avoir un accueil hostile, je le regretterais beaucoup, pour Milan j'ai toujours tout donné jusqu'au dernier moment. C'est un match important de la Ligue des Nations, j'espère donc que les supporters pourront nous donner un coup de main", avait-il confié, lundi, en conférence de presse. Un appel qui n'a toutefois pas été entendu.

En effet, des banderoles hostiles à Gianluigi Donnarumma ont été déployées à Milan par la Curva Sud, fidèle groupe de supporters de l'AC Milan. "Tu ne seras plus jamais le bienvenu à Milan", peut-on notamment lire sur l'une d'entre elles... Bref, le départ du gardien de la Nazionale pèse encore le cœur des Rossoneri, qui ont réitéré après d'autres banderoles déployées il y a quelques semaines leur désamour. Ce mercredi soir, l'ambiance promet d'être spéciale dans les travées de San Siro, face à la Roja.