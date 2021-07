Italie, Bonucci ironise sur la simulation d'Immobile

L'attaquant de la Lazio a fait l'objet de critiques pour l'incident, mais le défenseur en a ri avant le choc de mardi avec l'Espagne.

Leonardo Bonucci a plaisanté en disant que la joie du premier but de l'Italie contre la Belgique lors de leur victoire en quart de finale de l'Euro 2020 était suffisante pour guérir Ciro Immobile de sa "blessure" après que l'attaquant ait simulé après avoir reçu un coup en première mi-temps à Munich vendredi. L'attaquant de la Lazio a fait l'objet de nombreuses critiques pour l'incident au cours duquel il a apparemment plongé pour tenter de gagner un penalty, feignant une blessure, avant de se remettre immédiatement sur ses pieds pour célébrer le but de Nicolo Barella quelques instants plus tard.

Les actions d'Immobile, ainsi que d'autres accusations de mauvaise gestion de la part de Roberto Mancini au cours de la dernière demi-heure à l'Allianz Arena, ont entaché une performance par ailleurs astucieusement attrayante de la Squadra Azzurra, mais maintenant le vice-capitaine, Leonardo Bonucci a fait la lumière sur la question, en conférence de presse, avant la demi-finale de mardi face à l'Espagne à Wembley.

"Ce sont des choses qui se passent sur le terrain", a déclaré le défenseur central de la Juventus lors de la conférence de presse d'avant-match. "Ciro Immobile s'est senti touché et est tombé. Ensuite, la joie d'un but dans des matches comme celui-ci, c'est tellement génial que ça fait oublier toute douleur ! On a ri sur le terrain et on s'est moqué de lui pour cette action mais ça s'est arrêté là pour nous".

L'Italie veut aller en finale pour Spinazzola

Les pitreries de Ciro Immobile ont été éclipsées non seulement par le résultat final dans une certaine mesure, mais aussi par l'horrible blessure subie par le défenseur Leonardo Spinazzola, qui s'est rompu le tendon d'Achille à la fin de la seconde mi-temps pour mettre fin prématurément à son tournoi. Cela a porté un coup étonnamment cruel au joueur de l'AS Roma, l'un des joueurs en forme de Mancini dans leur marche vers les demi-finales, et maintenant Bonucci a juré que l'Italie s'en tiendrait à ses convictions fondamentales afin d'atteindre la finale pour son coéquipier.

"Nous avons une idée très claire de notre jeu et nous essaierons d'être fidèles à nous-mêmes tout au long du match", a-t-il ajouté. "Notre tradition et notre culture sont d'essayer de contrôler le jeu. Ce sera difficile, mais nous avons une solide unité défensive qui peut mettre l'Espagne en difficulté. Nous sommes fiers de notre équipe nationale. Nous voulons atteindre la finale pour Leonardo Spinazzola, à cause du coup cruel qu'il a subi avec sa blessure."

Aux côtés du capitaine Giorgio Chiellini, Bonucci reste l'un des derniers résistants de l'équipe italienne battue 4-0 par La Roja lors de la finale du championnat d'Europe en 2012. Le match de mardi offre une chance non seulement d'atteindre une première finale majeure depuis cette nuit à Kiev, mais aussi de se venger un minimum de cette déroute. S'ils réussissent, ils reviendront à Wembley cinq jours plus tard pour affronter soit l'Angleterre, soit le Danemark, qui s'affronteront mercredi dans l'autre demi-finale.