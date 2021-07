Azpilicueta compare Jorginho et Busquets avant la demi-finale entre l'Espagne et l'Italie

Le capitaine de Chelsea s'apprête à retrouver une tête bien connue en la personne de Jorginho lors des demi-finales de l'Euro.

Cesar Azpilicueta voit en Jorginho, son coéquipier de Chelsea, une ressemblance avec Sergio Busquets. L'international espagnol est conscient que son talentueux collègue de club lui posera de nombreux problèmes en demi-finale de l'Euro 2020.

La Squadra Azzurra a gagné de nombreux admirateurs lors du Championnat d'Europe de cet été grâce à sa qualité de jeu, qui doit beaucoup à la vision de l'Italo-brésilien. Busquets fait de même pour la Roja. Azpilicueta a la chance d'avoir passé beaucoup de temps à jouer avec deux des meilleurs milieux de terrain de la planète.

Le défenseur de Chelsea, qui est le capitaine de Jorginho en club, a expliqué au Guardian les similitudes entre le joueur de 29 ans et le capitaine espagnol Busquets : "Ce sont deux grands joueurs qui se déplacent bien dans les petits espaces : intelligents, tactiques, ils jugent bien l'espace et choisissent toujours la bonne passe pour l'équipe.

"Jorginho est un grand footballeur, très important pour le jeu de l'Italie. Il aime être en contact avec le ballon, contrôler le jeu, il est intelligent. Moins il intervient, plus nous avons une chance de contrôler le jeu. Il est aussi entouré de grands joueurs et nous devrons trouver une solution collective.

"J'ai la chance de pouvoir profiter de Jorginho avec Chelsea et de Sergio avec l'équipe nationale. J'espère que nous pourrons contrôler mardi : Sergio est très important pour nous dans ce domaine."

La rencontre entre l'Espagne et l'Italie, mardi au stade de Wembley, verra les deux équipes se battre pour une place en finale de l'Euro 2020. Quoi qu'il en soit, Chelsea accueillera en 2021-22 un joueur qui aura remporté la Ligue des champions et le Championnat d'Europe.

Azpilicueta a ajouté : "Nous sommes le seul club qui aura un double champion, c'est vrai : les quatre équipes restantes ont des joueurs de Chelsea [Jorginho et Emerson Palmieri pour l'Italie, Andreas Christensen pour le Danemark, et Mason Mount, Ben Chilwell et Reece James pour l'Angleterre].

"À cette époque de l'année, les gens commencent toujours à en parler, mais ce qui compte, c'est l'équipe. Gagner la Ligue des champions était charmant, maintenant nous avons un beau défi avec l'Euro, une autre opportunité."