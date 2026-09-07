Déchirer les chaussettes des footballeurs n'est plus un phénomène passager sur les terrains, depuis que les trous dans les chaussettes d'Ismaël Saibari, la nouvelle recrue du Bayern Munich, sont devenus un sujet de conversation en Bundesliga, au milieu d'interrogations sur la légalité de la chose et sur la question de savoir si le joueur marocain a réellement enfreint le règlement de la compétition.

Lors du match du Bayern Munich face à Schalke, qui s'est soldé par un match nul et vierge 0-0, Saibari, âgé de 25 ans et récemment arrivé au club bavarois, est apparu avec des chaussettes comportant 12 trous, ses jambes semblant se trouver à l'intérieur d'un morceau de gruyère suisse, selon ce qu'a rapporté le quotidien allemand "Bild".

Les trous dans les chaussettes ne sont pas un phénomène nouveau dans le football, un certain nombre de joueurs y ayant recours dans le but de réduire la pression provoquée par le serrage des chaussettes autour des muscles de la jambe, en particulier avec l'augmentation de l'intensité de l'effort physique durant les matches.

Un expert anglais a expliqué au quotidien "Mirror" que les muscles de la jambe des footballeurs gonflent pendant le match en raison de l'augmentation de l'afflux sanguin causé par l'effort physique, ce qui peut rendre les chaussettes plus serrées et accroître la pression sur les muscles.

Saibari lui-même avait évoqué cette question récemment, après sa prestation remarquée dans la large victoire contre Stuttgart sur le score de 5-1, où il a déclaré au quotidien "Bild" qu'il s'agissait de s'assurer que ses chaussettes ne soient pas trop serrées, expliquant que les muscles de ses jambes étaient épais.

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Les trous dans les chaussettes de Saibari sont-ils autorisés ?

Malgré la banalisation de ce phénomène parmi les joueurs, le règlement de la Bundesliga semble clair à ce sujet. Selon l'annexe quatre du règlement de licence de la Ligue allemande de football, et plus précisément les directives relatives aux vêtements et équipements de match publiées le 5 décembre 2025, l'article 42.1 c.3, consacré aux vêtements et accessoires, stipule que "les chaussettes intérieures et les chaussettes ordinaires apparentes ne doivent pas comporter de trous".

Par conséquent, les trous présents dans les chaussettes de Saibari ne sont pas conformes, en théorie, au texte du règlement en vigueur en Bundesliga. Mais la présence de trous dans les chaussettes ne signifie pas nécessairement que l'arbitre interviendra dans chaque cas, ce qu'a expliqué Lutz Wagner, expert en arbitrage, dans son entretien avec le quotidien "Bild".

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Wagner, âgé de 63 ans, a affirmé que la Fédération internationale de football et l'International Football Association Board avaient décidé que l'arbitre devait s'assurer que la distinction des couleurs soit claire à ses yeux, soulignant que ce point était le plus important du point de vue de l'arbitre.

Il a ajouté que l'arbitre se devait d'intervenir si la distinction n'était plus claire ni garantie, car cela est directement lié à sa capacité à identifier le joueur fautif.

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La raison ne tient pas seulement à l'apparence ou à l'aspect des chaussettes, mais à la capacité de l'arbitre à reconnaître rapidement le joueur qui a commis la faute. En cas de confusion visuelle due aux chaussettes ou à l'équipement, l'arbitre peut avoir du mal à identifier le joueur responsable de la faute, ce qui peut conduire à adresser l'avertissement au mauvais joueur.

Ainsi, les chaussettes trouées de Saibari se sont transformées en un cas marquant en Bundesliga, non seulement en raison du grand nombre de trous, mais aussi à cause de l'interrogation sur leur conformité au règlement, et sur la question de savoir si les arbitres les considéreront comme une infraction nécessitant une intervention ou si elles resteront un simple détail attirant l'attention sur le terrain.