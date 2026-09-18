Isak lève le voile : voici ce qui m'a poussé à quitter Newcastle pour Liverpool

Le Suédois Alexander Isak a affirmé que son transfert à Liverpool lors du dernier mercato estival avait été une décision facile à prendre, soulignant que le statut du club, ses ambitions et son fort désir de le recruter avaient joué un rôle déterminant dans la conclusion de l'affaire.

Isak a rejoint Liverpool en provenance de Newcastle le dernier jour du mercato en septembre 2025, pour 125 millions de livres sterling, dans un transfert devenu le plus cher de l'histoire des transferts britanniques.

L'attaquant suédois a déclaré, dans des propos accordés à l'émission « The Football Interview » sur la chaîne « BBC Sport » : « Liverpool est un club immense, et tout ce qui touche au club a rendu la décision très évidente. L'ambition du club et son désir de me recruter ont également constitué une grande partie de ma décision. »

Isak avait manqué la préparation de la saison dernière, dans un climat d'incertitude quant à son avenir avec Newcastle, après s'être entraîné avec son ancien club, la Real Sociedad, affirmant auparavant que certaines promesses reçues à Newcastle n'avaient pas été tenues.

Les débuts d'Isak avec Liverpool n'ont pas été faciles, puisqu'il a rencontré des difficultés à marquer lors de sa première saison avec l'équipe, avant de subir une fracture de la jambe qui l'a éloigné des terrains entre décembre et avril.

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Malgré ces circonstances, le joueur âgé de 26 ans a assuré qu'il n'avait éprouvé aucun regret d'avoir rejoint Anfield, déclarant : « Non, jamais. Je n'ai jamais envisagé les choses de cette manière. »

Il a ajouté : « La fracture de la jambe a été quelque chose de difficile, et toute personne ayant subi une blessure de longue durée sait à quel point c'est dur, mais lorsqu'on se trouve dans un bon endroit et qu'on se sent bien, on n'a pas tendance à regarder en arrière, car cela ne servirait à rien. Je me tourne vers l'avenir et je ressens beaucoup d'optimisme et d'enthousiasme pour cette saison. »

Durant l'été, Isak a disputé sa première participation à la Coupe du monde avec la sélection suédoise, après avoir pris part à 22 matches avec Liverpool la saison dernière, pour un total de seulement 1032 minutes. Il a marqué un but et délivré trois passes décisives avec la sélection de son pays, avant l'élimination face à la France en huitièmes de finale.

Isak a expliqué que la participation à la Coupe du monde était survenue au moment idéal pour lui, déclarant : « Jouer pour la sélection de son pays lors d'une Coupe du monde est un rêve que caresse la plupart des gens. Et après les blessures dont j'ai souffert la saison dernière, la compétition m'a offert l'occasion de jouer et de retrouver le rythme des matches ainsi que mon niveau technique. »

Sur le plan tactique, Isak a révélé qu'Andoni Iraola, le nouvel entraîneur de Liverpool en remplacement d'Arne Slot, lui demande de participer au pressing et à la défense depuis les lignes avancées, considérant cela comme une partie du système offensif de l'équipe.

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Il a déclaré : « L'entraîneur me demande de participer à la défense, mais dans des positions qui nous permettent, lors de la récupération du ballon, de lancer des contre-attaques rapides et de porter le ballon vers la ligne avancée. Il veut que je marque des buts, mais il veut aussi que je défende. »

Isak a souligné que la philosophie d'Iraola repose sur l'intensité, le pressing haut et le jeu direct, affirmant que ce style peut l'aider, lui et l'équipe, à marquer davantage de buts.

Isak compte 60 buts en Premier League, tandis que la saison 2024-2025 a été son meilleur bilan de buteur dans la compétition, après avoir inscrit 23 buts sous le maillot de Newcastle.

Malgré son ambition d'aider Liverpool à remporter des titres, l'attaquant suédois a affirmé qu'il ne se fixait pas d'objectifs de buts précis, précisant : « Tout le monde sait que le succès, pour ce club, signifie remporter des titres. Je souhaite marquer à chaque match, mais je suis du genre à ne pas me fixer d'objectifs personnels précis. »

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