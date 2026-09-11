Iraola : l'ancien entraîneur du Real Madrid a plus de succès que moi

Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a demandé aux joueurs des Reds de débuter avec force et rapidité leur confrontation face à Fulham, samedi, en Premier League anglaise, afin d'éviter de disputer une nouvelle rencontre au cours de laquelle l'équipe est contrainte de revenir au score.

Iraola a réalisé un début sans défaite avec Liverpool, mais il a vu son équipe encaisser le premier but lors de 3 de ses 4 premiers matches sous sa direction, revenant au score face à Newcastle et Nottingham Forest, avant de s'imposer contre Ipswich sur le score de 2-0, puis de renverser son retard en une victoire 2-1 face à l'Atlético Madrid.

Liverpool avait échoué à marquer durant la première mi-temps de ses deux premiers matches en championnat, avant qu'Alexander Isak n'inscrive deux buts qui ont porté l'équipe face à Ipswich au cours des dix premières minutes de la rencontre de vendredi dernier, ce qu'Iraola cherche à changer.

Iraola a déclaré, en conférence de presse : « Je pense que l'équipe a des buts en elle. Dans tous les matches, nous avons été dangereux, nous avons créé des occasions et marqué deux buts à chaque rencontre, et nous aurions pu en marquer davantage lors de certains de ces matches, mais il s'agit désormais d'être plus efficaces. »

Il a ajouté : « Ne pas encaisser les deux buts face à Newcastle, ne pas encaisser les buts face à Forest, et aussi le moment où nous encaissons les buts, car je pense que nous ne débutons pas les matches suffisamment bien. Nous avons eu un précédent positif face à Ipswich, et les matches deviennent beaucoup plus confortables lorsqu'ils commencent de cette manière. »

Il a poursuivi : « Lors des autres matches, nous avons débuté en étant menés, et ensuite il faut fournir beaucoup d'efforts pour revenir. Il est évident que je veux marquer le premier but, et après tout devient plus facile, mais nous devons avoir le bon état d'esprit. »

Il a ajouté : « Face à l'Atlético, je pense que nous avons eu une occasion après une quinzaine de secondes, et Alexis Mac Allister a eu une occasion très nette de marquer, et après tout le monde dit : quel début incroyable, tu marques et tout change, mais je pense que le début des matches est peut-être l'un des aspects sur lesquels nous pouvons nous améliorer un peu. »

Il a enchaîné : « En seconde période, nous avons généralement été meilleurs, mais je veux que nous essayions d'imposer notre style dès le début, car tout devient plus facile. »

Liverpool affronte l'équipe de Fulham qui n'a récolté aucun point sous la direction de l'ancien entraîneur du Real Madrid Álvaro Arbeloa, déjà soumis à des pressions en raison du début poussif de l'équipe.

Iraola a complété : « Nous n'avons disputé que 3 matches en Premier League anglaise, et il est bien trop tôt pour tirer de grandes conclusions sur une équipe, et je pense que Fulham en est un parfait exemple. »

Il a continué : « Je pense qu'ils ont bien joué lors des trois matches, honnêtement. Ils ont perdu les trois matches d'un but d'écart. Je pense que si tu regardes bon nombre de leurs statistiques sans savoir combien de points ils ont obtenus, tu penserais qu'ils ont au moins 5 points, car ils dominaient les matches. »

La confrontation face à Arbeloa sera, pour Iraola, un type de rivalité différent lorsque les deux entraîneurs se retrouveront sur la ligne de touche.

Les deux entraîneurs avaient déjà joué ensemble sous les couleurs de la sélection espagnole, mais Iraola a reconnu que l'entraîneur de Fulham avait généralement l'avantage sur l'ancien défenseur de Liverpool à cette époque.

Iraola a conclu : « Je pense que nous avons joué ensemble très peu de fois en sélection. Nous étions plus ou moins en concurrence pour le même poste, mais il a connu davantage de succès, car il a disputé plus de matches que moi ! »



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