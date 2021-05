Inter Milan, Moratti réclame la signature de N'Golo Kanté

L'ancien président de Nerazzurri aimerait voir le champion du monde 2019 renforcer une équipe qui a déjà remporté le titre de Serie A.

L'ancien président de l'Inter Milan, Massimo Moratti, a exhorté le nouveau champion d'Italie à raviver son intérêt pour le milieu de terrain de Chelsea, N'Golo Kante. Le milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde avec les Bleus en 2018 a été annoncé dans le viseur des pensionnaires de San Siro depuis un certain temps, la présence de l'ancien entraîneur de Chelsea, Antonio Conte, à Milan ne servant qu'à attiser cet intérêt.

Massimo Moratti pense que tous les efforts doivent être faits pour conclure un accord cet été, avec la possibilité que N'Golo Kanté puisse imiter l'impact de Wesley Sneijder, vainqueur du triplé en 2010 avec l'Inter Milan, pour élever le club italien à des sommets encore plus élevés. Moratti, qui était président de l'Inter entre 1995 et 2013, a avoué à Sky Sport Italia que Kanté pouvait être la pièce manquante dans la poursuite du succès dans le futur.

"Oui, bien sûr, c'est un joueur qui a toutes les qualités pour compléter l'équipe. de la meilleure façon possible. Je me souviens que lorsque nous avons pris Sneijder, nous étions déjà très forts mais ce joueur, qui a encore accéléré le match, nous a mis en position d'avoir une équipe non seulement forte, mais exceptionnelle. Je crois que la même chose pourrait arriver en prenant Kanté, mais je ne dis cela qu'en tant que fan parce que je sais combien il est difficile de le signer", a expliqué l'ancien président de l'Inter Milan.

Les stars brillent déjà à l'Inter

Antonio Conte a déjà rassemblé une équipe de stars à l'Inter - une assez bonne pour mettre fin à une attente de 11 ans dans la quête du sacre en Serie A, alors qu'il reste encore quatre matchs à disputer. José Mourinho a été le dernier homme à offrir une couronne de champion d'Italie A à San Siro, mais Romelu Lukaku et ses coéquipiers ont réussi à franchir ce cap cette saison et à mettre fin à cette série.

Massimo Moratti fait partie de ceux qui ont été impressionnés par les prestations collectives en 2020-2021, rendant hommage à ceux qui ont joué un rôle de premier plan dans la quête du titre : "Romelu Lukaku et Lautaro Martinez sont deux joueurs exceptionnels et Lukaku est l'emblème de cette victoire, car en plus de marquer des buts, il allège également le travail de l'équipe. Mais pour moi, Nicolo Barella était le joueur qui incarnait le plus l'Inter, le personnage qu'il fallait pour gagner".

"Je pense que Barella a connu un championnat spécial, puis il y a tous les autres. Il y a Achraf Hakimi qui a été une surprise, même s'il était connu pour être fort. La défense était solide et Samir Handanovic, qui a commis quelques erreurs lors des derniers matchs, nous a sauvés avec de nombreux arrêts spectaculaires en la première partie du championnat. Bref, il n'y a pas de points faibles", a conclu l'ancien président de l'Inter Milan.