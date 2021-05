Inter - "Prosterne-toi", Lukaku dézingue Ibrahimovic !

Sur Instagram, Romelu Lukaku s’est montré sans pitié avec Zlatan Ibrahimovic, à qui il a demandé de se prosterner devant le vrai "Roi de Milan".

"Milan n’a jamais eu de Roi. Maintenant, ils ont un Dieu". Ces mots sont ceux de Zlatan Ibrahimovic, écrits en janvier dernier sur les réseaux sociaux après une victoire du Milan AC face au rival de l’Inter Milan (2-1) en Coupe d’Italie… et une altercation entre le Z et Romelu Lukaku, son homologue nerazzurro.

Les deux hommes avaient été séparés, les insultes avaient fusé et la rivalité n’a cessé de croître depuis entre le Suédois et le Belge, sous fond de lutte pour le titre en Serie A. Un combat remporté par l’Inter ce week-end, qui a mis fin à neuf ans de règne de la Juventus.

"Le vrai Dieu a couronné le roi ! Maintenant, prosterne-toi !"

Le Milan, lui, n’est plus que quatrième, et voit même sa place en Ligue des Champions menacée par Naples… Entre Lukaku et Ibrahimovic, le duel a été remporté par le premier cité, tout le monde en conviendra. Et l’intéressé ne s’est pas gêné pour rappeler sa défaite à l’ancien de l’Inter !

"Le vrai dieu a couronné le roi ! Maintenant, prosterne-toi !", a ainsi écrit Lukaku sur Instagram à destination d’Ibrahimovic, en signant son message par "Roi de Milan". À l’heure actuelle, il n’y a effectivement que le Belge d’assis sur le trône de la ville…