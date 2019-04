Inter Milan - Luciano Spalletti en remet une couche sur Mauro Icardi

Encore privé de son attaquant lors de la défaite face à la Lazio dimanche (0-1), Luciano Spalletti ne s'est pas gêné pour critiquer Mauro Icardi.

Après la défaite de son équipe face à la Rome lors de la 29e journée de (0-1), Luciano Spalletti n'était pas d'humeur à positiver, dimanche soir. Bien au contraire. En effet, le technicien italien s'est présenté en conférence de presse passablement remonté. La raison de son énervement ? La situation de celui qui faisait les beaux jours de l' depuis le début de saison, un certain Mauro Icardi, écarté du groupe depuis le 13 février dernier, sous fond de polémiques...

Entretenant des relations compliquées avec ses dirigeants quant à une éventuelle prolongation, l'Argentin, fer de lance de l'attaque Nerrazzuri, ne joue plus et devrait, sauf retournement de situation, ne plus porter les couleurs d'un club qu'il a pourtant tant aidé, et ce jusqu'à son départ lors du prochain mercato. Une situation rocambolesque qui fait couler beaucoup d'encre en ces dernières semaines. Une humiliation pour le club, selon Luciano Spalletti.

"Le professionnalisme et le respect de soi sont primordiaux"

"Devoir négocier avec un joueur pour le faire jouer et porter le maillot de l'Inter est humiliant. Je dois envoyer un mail à ses avocats avant de le convoquer dans l'équipe ? Aujourd'hui, Mauro Icardi a dû être laissé de côté à cause de son comportement, il est juste que les autres jouent... C'est une question de crédibilité. Vous devez avoir le respect et le bon comportement dans le vestiaire. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo font la différence, mais ils sont très peu nombreux. Le professionnalisme et le respect de soi sont primordiaux. La discipline est primordiale", a pesté l'entraîneur, à la suite de la défaite de ses protégés.

Des mots forts, qui en disent long sur l'avancée de la situation en interne... Autant dire que l'avenir de Mauro Icardi ne s'inscrit plus vraiment à l'Inter Milan, lui qui est notamment courtisé par le de Zinédine Zidane selon les médias ibériques.

"L'Inter et son peuple ne méritent pas certains comportements. Ils ne méritent pas que des joueurs à l'engagement douteux remuent ciel et terre tous les six mois pour ne pas respecter leurs contrats. Les supporters de l'Inter ne peuvent pas accepter qu'un joueur décide que ce magnifique maillot ne lui suffise plus", avaient quant à eux affirmé les fervents supporters de la Curva Nord le 18 février dernier, très remontés suite à l'attitude de leur attaquant argentin.