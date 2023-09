Inter Miami : Voici comment Messi a changé la vie de son garde du corps

Simplement à travers son nom, Lionel Messi fait changer des vies aux Etats-Unis. La star de l’Inter Miami marque à jamais son garde du corps.

Arrivé au terme de son contrat de deux saisons avec le Paris Saint-Germain cet été, Lionel Messi a jugé bon de ne pas renouveler son contrat. En effet, le champion du monde 2022 a débarqué aux Etats-Unis où il s’est engagé avec l’Inter Miami.

Blessé, Messi sera absent pour quelques matchs

L’Inter Miami et la Major League Soccer (MLS) devraient attendre encore quelques jours pour retrouver Lionel Messi sur les terrains de football. L’Argentin ne jouit pas d’une bonne santé et devrait manquer quelques matchs de son équipe en championnat. Il l’a d’ailleurs été lors de la finale de l’US Open Cup perdue par son club (1-2) dans la nuit du 27 au 28 septembre contre Houston Dynamo.

Alors qu’il a été préservé lors de la défaite (5-2) face à Atlanta United, Lionel Messi a repris sa place dans la nuit du 20 au 21 septembre dernier contre Toronto en Major League Soccer. Malheureusement, l’Argentin n’a pas pu terminer le match avec ses coéquipiers sur le terrain. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a dû céder sa place après seulement 37 minutes de jeu. Il a alors assisté à la victoire (4-0) des siens contre Toronto.

Absent lors de la finale perdue cette semaine, l’entraîneur Tata Martino explique que Lionel Messi pourrait rejouer avant la fin du championnat. La MLS n’a plus que cinq matchs à jouer avant la fin de la saison régulière du championnat.

Messi change la vie de son garde du corps

Sur et en dehors des rectangles verts, Lionel Messi a une influence particulière aux Etats-Unis, notamment à Miami. Pour assurer la sécurité de sa star, Inter Miami a engagé Yassine Chueko, un ancien soldat et combattant de MMA américain. Très engagé et intransigeant dans son job d’assurer la sécurité du septuple Ballon d’Or sur terrain ou en dehors pour empêcher l’intrusion de supporters envahissants, Chueko est aussi devenu une personne très en vue.

En effet, selon les informations de Daily Mail, de part de par sa façon d’assurer la sécurité de l’ancien Barcelonais sur les terrains, My.Club, un site de création de contenu classé X, a contacté le garde du corps de Messi pour lui proposer de devenir leur nouvel ambassadeur des arts martiaux. Il lui a été proposé une somme de 25 000 dollars pour mettre en ligne du contenu le montrant s'entraînant, s'exerçant et posant sur un site Web pour adultes.

Vice-président dudit site, Mike Ford a dévoilé le contenu de l’offre. En plus de cela, Ford demande à l'ex-Navy Seal s'il serait prêt à partager des vidéos et des photos de lui-même s'entraînant et fléchissant ses muscles, ainsi qu'un aperçu de sa vie quotidienne avec Messi.

« J’aimerais vous embaucher en tant qu’« ambassadeur des arts martiaux » pour My.Club, une plateforme leader pour les créateurs de contenu pour adultes. Dans le cadre de votre rôle, vous seriez chargé de partager des didacticiels d’arts martiaux pour sensibiliser les utilisateurs et les créateurs de contenu à l’importance de l’autodéfense. Vous pouvez également publier des vidéos et des photos de vous en train de vous entraîner, de vous fléchir, de poser et peut-être même de donner un aperçu de votre vie quotidienne avec Messi. De nombreux utilisateurs adoreraient vous voir vous entraîner et mettre en valeur votre corps ciselé aux larges épaules, à la poitrine généreuse », a expliqué Ford.