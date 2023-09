Inter Miami : Tata Martino donne des nouvelles de Messi

De mauvaises nouvelles pour Leo Messi après avoir quitté les terrains après 37 minutes, cette nuit contre Toronto.

Au petit matin de ce jeudi 21 septembre 2023, l’Inter Miami a accueilli son homologue de Toronto dans le cadre du championnat américain. Laissé au repos le weekend dernier après son retour de sélection, Lionel Messi a été titularisé cette nuit. Malheureusement, l’ancien du Paris Saint-Germain a quitté les terrains après 37 minutes jouées.

Messi souffre d’une fatigue musculaire

Cette nuit, l’Inter Miami a arraché la victoire (4-0) face à Toronto au Lockhart Stadium à cinq journées de la fin de la saison régulière en Major Soccer League des Etats-Unis. Mais le septuple Ballon d’Or, qui a été préservé samedi dernier lors de la défaite (5-2) face à Atlanta United, a retrouvé sa place de titulaire cette nuit contre Toronto. Mais l’Argentin va devoir quitter la pelouse après seulement 37 minutes jouées. Comme Messi, Jordi Alba a aussi quitté les terrains plus tôt à la 35e minute.

Après le match, l’entraîneur de l’Inter Miami, Gerardo ‘Tata’ Martino, donne des nouvelles de ses joueurs nouvellement recrutés. A l’en croire, Lionel Messi souffre d’une "fatigue musculaire". Une raison évoquée la semaine écoulée pour l’écarter du match perdu contre l’Atlanta United (5-2).

Messi forfait pour la finale de l'US Open Cup ?

Buteur contre l’Equateur et forfait contre la Bolivie lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 ce mois-ci, Lionel Messi pourrait ne pas retrouver aussi vite les rectangles verts. Selon l’entraîneur, l’ancien du Paris Saint-Germain ne sera pas de la partie pour le "Clasico del Sol" contre Orlando dans la nuit du dimanche à lundi prochain. La présence de l’Argentin et Jordi Alba en finale de l’US Open Cup, le 28 septembre prochain contre Houston, est aussi compromise, selon l’entraîneur de l’Inter Miami.

"Nous avons fait des entraînements où ils se sont bien sentis. Nous avons compris qu'ils étaient aptes à jouer. Après avoir parlé avec eux, ils disent avoir ressenti de l'inconfort... Je ne note pas quelque chose de nouveau, ni de plus grave que ce qu'ils ont ressenti. Je ne pense pas qu'il y ait une blessure musculaire. Nous y allons jour après jour (…) Il n'y a évidemment aucune chance qu'ils soient là dimanche, je me projette sur la semaine prochaine", a déclaré Tata Martino.

Par ailleurs, l’entraîneur de la formation floridienne explique son choix d’avoir fait jouer les deux anciens du FC Barcelone alors qu’ils n’étaient pas à 100% pour jouer. "Si nous les avons fait jouer, c'est parce qu'ils étaient en condition de jouer. Il valait probablement mieux les faire jouer aujourd'hui et pas dimanche. Il leur fallait 45 ou 60 minutes de football pour atteindre la finale (de l’US Open Cup, ndlr) dans de meilleures conditions de rythme. En tout cas, je suis prudent. Sur ce qui peut arriver, je ne suis pas décisif. Après avoir discuté avec eux, je n'ai plus le même pessimisme que lorsque j'ai dû les remplacer", se défend Martino.

"Avant qu’il ne sorte, il m'a fait signe et je pensais que c'était pour lui mais c'était pour Jordi. Puis il y a eu une action offensive, il est entré de la gauche vers le centre et je pense que c'est là que cette fameuse cicatrice l'a gêné. Je l'ai vu s'étirer et il m'a immédiatement regardé. Je sais que nous avons une finale mais il n'y a aucun moyen qu'ils entrent sur le terrain s'ils ne sont pas en mesure de le faire", a-t-il ajouté, soulignant que Messi souffrirait d’une ancienne gêne musculaire aux ischio-jambiers de sa jambe droite.