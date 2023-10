Inter Miami : Messi annoncé de retour à Newell’s Old Boys

Arrivé à l’Inter Miami cet été pour deux ans, Lionel Messi est déjà annoncé de retour chez les Newell’s Old Boys.

Arrivé au terme de son contrat de deux saisons au Paris Saint-Germain, Lionel Messi n’a pas renouvelé avec le club de la capitale française. En effet, le champion du monde 2022 a fait ses valises et quitté le club francilien pour les Etats-Unis où il s’engage avec l’Inter Miami.

Vers un retour de Messi à Newell’s Old Boys

N’ayant pas eu le traitement qu’il souhaitait au Paris Saint-Germain où il a passé deux saisons sportives, Lionel Messi a jugé bon de quitter la capitale française pour faire ses preuves ailleurs. En effet, l’ancien du FC Barcelone, comme Cristiano Ronaldo l’a fait quelques mois plus tôt, a préféré quitter le continent. En effet, contrairement à son rival, qui a opté pour l’Arabie Saoudite, Messi choisit les Etats-Unis.

Si les grosses écuries américaines rêvent d’affronter l’équipe du septuple Ballon d’Or, d’autres qui sont en dehors du pays de l’Oncle Sam nourrissent le même rêve. C’est le cas cette fois-ci de Newell’s Old Boys, club formateur de Lionel Messi, qui, selon les informations de TyC Sports, souhaite affronter l’Inter Miami en match amical. Bien qu’il n’ait pas encore terminé complètement la saison en cours, le club songerait à une rencontre amicale avec la formation floridienne où se trouve son ancien joueur pour préparer la nouvelle campagne.

A en croire le média argentin, le match amical entre le club argentin et celui des Etats-Unis pourrait se jouer au stade DRV PNK, où l’Inter Miami accueille ses rencontres à domicile. Tout comme son actuel entraîneur, Tata Martino, qui a joué pour les Newell’s, Lionel Messi est passé par là. Même s’il n'a pas fait ses débuts en première division, le septuple Ballon d’Or a fait partie de l'équipe de jeunes Leper entre 1994 et 1999 et faisait partie de la catégorie connue sous le nom de "La Maquina 87".

Messi blessé

Pour que ce match ait lieu comme le souhaitent les dirigeants du club formateur de Lionel Messi, ceux-ci devraient patienter. Car l’ancien ailier droit du Paris Saint-Germain est éloigné des terrains depuis quelques jours en raison d’une fatigue musculaire.

Préservé lors de la défaite (5-2) face à Atlanta United en championnat, Lionel Messi a repris sa place dans la nuit du 20 au 21 septembre dernier contre Toronto. Malheureusement, il n’a pas pu terminer la rencontre, puisqu’il cède sa place après seulement 37 minutes jouées. Absent lors de la finale perdue par l’Inter Miami dans la nuit du mercredi à ce jeudi 28 septembre 2023 contre Houston Dynamo (1-2), l’entraîneur Tata Martino donne des nouvelles de son joueur.

"Il n'était pas judicieux de le faire jouer, c'est clair, même pas de l'envisager quelques minutes parce qu'on prenait des risques", a déclaré Gerardo "Tata" Martino en conférence de presse après la défaite de son équipe en finale. Il enchaîne en se projetant sur son retour de blessure. "Il jouera sûrement avant la fin du championnat. À partir d'aujourd'hui, nous allons définir match par match la situation pour voir à quel moment le staff médical nous dit qu'il est apte à jouer sans prendre de risques", avait-il conclu.