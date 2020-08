Inter, Conte envoi un message à ses joueurs : "Allez sur le terrain et écrivez l'histoire !"

Le parcours de l'équipe italienne jusqu'en finale de la Ligue Europa sera rapidement oublié si elle ne parvient pas à soulever le trophée.

Antonio Conte a soutenu l'Inter de "laisser sa marque dans l'histoire" en coulant Séville en finale de la . Lançant un avertissement à ses joueurs, l'entraîneur italien a déclaré que l'excitation autour de leur parcours vers la finale serait bientôt oublié s'ils ne parviennent pas à remporter le trophée. Bien que l'ancien entraîneur de la sache pertinemment que son équipe affrontera le spécialiste de la Ligue Europa, qui a remporté la compétition trois années consécutives de 2014 à 2016, il est convaincu que l'Inter pourra triompher à Cologne.

S'exprimant lors d'une conférence de presse avant le match de vendredi, Conte a déclaré que l'Inter n'aurait pas peur de l'opposition, déclarant que son équipe était devenue "plus courageuse" au cours de la première saison de son mandat. "J'ai participé à plusieurs finales de ma carrière de joueur", a déclaré l'ancienne star de la Juventus et de l' . "J'ai gagné certains de ces matches, mais j'ai également perdu plusieurs finales. Ce que j'ai réalisé, c'est que les gens ne se souviennent que lorsque vous remportez la finale. J'ai remporté la mais j'en ai perdu trois autres en finale. Les personnes qui marquent l'histoire sont celles qui remportent ces matches et ces trophées."

L'Inter a écrasé le 5-0 en demi-finale de lundi, s'offrant la chance d'affronter une équipe de Séville qui s'est battue contre : "Nous devons être fiers d'avoir atteint une finale européenne pour la première fois en 10 ans", a déclaré Conte. "Mais l'histoire est écrite par les vainqueurs, les vainqueurs. L'histoire n'enregistrera finalement que l'équipe qui remportera la Ligue Europa cette saison. C'est dommage, mais c'est également une motivation supplémentaire pour nous."

Conte, triple champion de en tant qu'entraîneur de la Juve et vainqueur de la avec , a déclaré qu'il avait accepté le poste à l'Inter uniquement parce qu'il sentait qu'il y avait une chance de remporter des trophées. Il a souligné qu'il a toujours besoin de s'assurer qu'il y a un air de succès avant de prendre un emploi, même si cela ne représente qu'une possibilité de 1%. Désormais, les chances d'un premier trophée à l'Inter sont bien plus grandes.

"Tous les joueurs, le staff, le kitman, les hommes de terrain, tous ont ce sentiment et ce pourcentage n'a fait qu'augmenter jour après jour, car les joueurs sont très disposés à travailler dur", a déclaré Conte. "Ils ont beaucoup envie de s'améliorer. Ils veulent aller de l'avant cette saison et réaliser quelque chose. Le mérite revient aux joueurs et ma perception a grandi de jour en jour en travaillant avec ces joueurs. Tous ont adhéré au travail que nous avons fait et sont devenus plus courageux au fil de la saison. Plus nous sommes devenus courageux, plus nous avons eu la possibilité de gagner un grand trophée comme la Ligue Europa. Nous devons tirer le meilleur parti de cette opportunité."

Interrogé sur le facteur de peur potentiel face à une équipe comme Séville, Conte a déclaré: "Je n'utilise pas le mot "peur". Je ne veux pas non plus que mes joueurs l'aient dans leur esprit. Nous évaluons vraiment l'opposition et nous évaluons son histoire dans cette compétition. Cela dit, si nous avons réussi à atteindre la finale, c'est parce que nous avons aussi nos forces et nous essaierons de jouer avec nos forces".