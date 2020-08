Inter Milan - Romelu Lukaku : "Voilà, on y est en finale !"

Auteur d'un doublé face au Chakhtior Donetsk (5-0), lundi, en demi-finale de la Ligue Europa, l'attaquant de l'Inter Milan ne boudait pas son plaisir.

Révolté, l'Inter Milan n'a fait qu'une bouchée du Chakhtior Donetsk (5-0), lundi soir, en demi-finale de la . Auteur d'un doublé dans cette rencontre à sens unique, l'attaquant Romelu Lukaku a été l'un des grands artisans de ce succès des hommes d'Antonio Conte, qui affronteront le en finale.

"Le deuxième but, je suis vraiment allé le chercher tout seul"

En fin de match, le Belge ne cachait pas sa satisfaction, heureux d'avoir atteint un objectif fixé de longue date. "Voilà, on y est en finale ! C'était l'un de nos objectifs en cette fin de saison. On a gaspillé beaucoup de points en Championnat mais là, on est en finale, donc on est contents. C'est la première expérience pour la majorité des joueurs de notre équipe. On a bien défendu. Le bloc défensif a vraiment fait un job excellent, puis le peu d'occasions qu'on a eues, on a marqué", s'est-il félicité, au micro de RMC Sport.

"On savait qu'on allait avoir beaucoup d'espaces sur le côté doit, on a su en profiter. Ça montre qu'on est assez efficaces devant le but. Je suis un attaquant, je suis là pour ça (marquer), c'est quelque chose qui est en moi. Le deuxième but, je suis vraiment allé le chercher tout seul. C'était l'envie. On a vraiment fait un bon match, je suis très content pour l'équipe", a ensuite expliqué l'ancien de . Pour sa première saison à l'Inter, Romelu Lukaku ne cesse d'impressionner.