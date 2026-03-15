Insultes racistes, un Bleu à la rescousse de Vinicius Jr

Les polémiques autour du racisme dans le football européen continuent de susciter de vives réactions. Régulièrement ciblé par des insultes racistes dans certains stades espagnols, Vinicius Jr est devenu malgré lui l’un des symboles de ce combat. Face à cette situation persistante, plusieurs joueurs prennent désormais la parole pour dénoncer ces comportements. Parmi eux, un international français a choisi d’apporter publiquement son soutien à l’attaquant du Real Madrid, tout en appelant à des mesures fortes pour faire cesser ces dérives dans les tribunes.

Khephren Thuram défend Vinicius Jr

Interrogé lors d’un entretien accordé à Canal+, Khephren Thuram a évoqué sans détour la question du racisme dans les stades et les attaques subies par l’ailier madrilène. Pour le milieu français, ces comportements restent incompréhensibles à l’époque actuelle et doivent être combattus avec fermeté par les instances du football.

Dans cette prise de parole, Khephren Thuram a tenu à exprimer une solidarité forte envers l’attaquant brésilien, tout en rappelant l’impact personnel que peuvent avoir ces insultes sur les joueurs concernés. « C’est difficile en tant que jeune garçon noir quand, en 2026, on peut encore être attaqué par rapport à sa couleur de peau. Vinicius a été attaqué, c’est comme si on m’attaquait moi, parce que ça aurait pu être moi, tout ça parce que je suis noir. Je n’ai pas la réponse pour arrêter ça dans les stades. »

Khephren Thuram exige des sanctions radicales contre les racistes

Au-delà du simple soutien, l’international tricolore a également insisté sur la nécessité d’apporter une réponse plus ferme face à ces incidents répétés dans les stades européens. Pour le milieu français, la responsabilité ne doit pas reposer sur les joueurs victimes de ces attaques, mais bien sur les auteurs de ces comportements.









Dans la suite de son intervention, Khephren Thuram a notamment remis en question l’idée selon laquelle les joueurs devraient quitter la pelouse en signe de protestation. « Quitter la pelouse ? Ça peut être une solution mais moi j’ai envie de jouer au foot à la fin de journée, j’aime bien mon métier, j’aime ce que je fais, il faudrait des sanctions pour ceux qui ont ce comportement. Pourquoi c’est à moi de quitter le terrain ? C’est plutôt à lui de quitter le stade. Il faut arrêter les bêtises, passer aux choses sérieuses ». Un message clair qui relance le débat sur les sanctions à appliquer pour lutter efficacement contre le racisme dans le football.