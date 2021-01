[INFO GOAL] Jovic, départ imminent du Real Madrid

Le Real Madrid et les agents de Jovic travaillent de concert pour que le joueur soit prêté cet hiver. Il devrait revenir à Francfort.

Les jours de Luka Jovic au sont comptés comme peut le confirmer GOAL. Le club madrilène et les représentants de l'attaquant serbe cherchent à prêter le joueur et plusieurs équipes sont intéressées. Si l' a manifesté son intérêt, Luka Jovic devrait finalement retourner à l' , club qu'il a fréquenté de 2017 à 2019 avant de rejoindre le Real Madrid.

Le mois dernier, Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a réaffirmé à Jovic qu'il ne comptait pas sur lui. Ce manque de temps de jeu ne convient, évidement, pas du tout à Jovic et il doit se résoudre à changer d'air même s'il n'avait pas renoncé à s'imposer au Real Madrid.

Depuis son arrivée au Real Madrid en juin 2019, Jovic n'a jamais pu montrer l'étendue de son talent. Le joueur a souvent été blessé et s'est retrouvé au cœur d'une polémique après avoir enfreint les règles de quarantaine lors du premier confinement alors qu'il se trouvait en . L'attaquant avait présenté ses excuses mais s'était attiré les foudres du président de la Serbie qui avait déclaré : « Nos vies sont plus importantes que tes millions ».

Lors de sa première saison au Real Madrid, Jovic n'avait été titulaire qu'à huit reprises pour seulement 806 minutes de jeu avec à la clé, deux petits buts et deux passes décisives. Lors de la première partie de la saison 2020-2021, son bilan n'a fait qu'empirer : trois titularisations et 208 minutes de jeu. Il n'a inscrit aucun but ni délivré la moindre passe décisive. Les dirigeants du Real Madrid espèrent cependant toujours le voir triompher au Real Madrid. Ses six prochains mois, en prêt, seront observés avec une attention toute particulière.

Il faut dire que le Real Madrid avait déboursé pas moins de 60 millions d'euros pour s'attacher ses services. Et à ce prix, le club merengue n'entend pas brader son joueur s'il devait quitter définitivement le Real l'été prochain.

