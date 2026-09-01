Borussia Dortmund a réagi à la grave blessure de sa recrue Giannis Konstantelias et se trouve sur le point de recruter Ethan Nwaneri en provenance d’Arsenal. C’est ce que rapporte notamment le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano.

Selon ces informations, un accord verbal existerait déjà, le joueur de 19 ans s’étant prononcé dans la nuit précédant le deadline day de mardi en faveur d’un transfert au BVB, qui va emprunter Nwaneri pour une saison. Dortmund devrait en outre prendre en charge l’intégralité du salaire.

Les Schwarz-Gelben tiennent ainsi l’alternative recherchée à Konstantelias, qui s’est rompu les ligaments croisés du genou gauche lors de la victoire 2-0 sur la pelouse du Hambourg SV à l’ouverture de la Bundesliga et sera donc absent pendant six mois.

Le BVB était apparemment aussi sur la piste d’un grand talent polonais et de Nick Woltemade

Lundi, le portail polonais Meczyki rapportait encore que le BVB s’était entendu avec Marcel Regula, joueur du club de première division polonaise Zaglebie Lubin.

Dortmund suivrait depuis déjà un certain temps l’international polonais U21 et l’aurait déjà observé sur place. D’après Meczyki, Regula a récemment refusé un transfert vers le club anglais de deuxième division Burnley FC, tandis que Feyenoord Rotterdam a également manifesté son intérêt en plus du BVB. Le montant du transfert du jeune joueur serait, selon les informations disponibles, inférieur à dix millions d’euros.

Mais il n’y aura pas de doublé sur le marché des transferts pour le BVB. Comme le rapporte Meczyki, les Schwarz-Gelben ont annulé ce transfert en raison du prêt de Nwaneri.

Outre Nwaneri et Regula, le BVB se serait également renseigné auprès de Newcastle United au sujet de Nick Woltemade dans sa recherche d’un remplaçant à Konstantelias. Mais, selon les informations disponibles, l’international allemand devrait rejoindre la Juventus Turin en prêt.

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