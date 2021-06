Vieira : "Mbappé ne doit pas se disperser"

Kylian Mbappé s’est exprimé dimanche devant les journalistes à l’occasion d’une conférence de l’équipe de France pour la première fois depuis trois ans. Un rendez-vous qu’il attendait avec impatience afin de clarifier sa position sur le contentieux qui l’oppose à Olivier Giroud.

L’attaquant du PSG a dit ce qu’il avait sur le cœur, et beaucoup ont salué son talent de communicant et sa façon de désamorcer cette situation problématique. Néanmoins, il y a aussi ceux qui ont regretté cette sortie. C’est le cas de Patrick Vieira.

L’ex-international aux 107 sélections estime que Mbappé n’a pas envoyé un bon signal en venant remettre cette histoire sur le tapis. « Ca me dérange cette conférence de presse de Mbappé. Il n'y avait pas besoin de sortir et parler, a-t-il indiqué lors d’une intervention sur BeIn Sports. J'aurais préféré qu'il soit plus lisse. Il ne doit pas se disperser. Ce moment-là va ressouder le groupe, mais c'est dommage car ça met quelques chose de négatif au vu du groupe ».

« Il se passe beaucoup de choses pour rien »

Les Bleus n’ont pas été épargnés par les polémiques dans leur approche de la compétition. Et la dernière concerne l’identité du tireur de pénaltys. Là aussi, le champion du monde 98 se dit étonné : « Il se passe beaucoup choses pour rien. Jusque-là tout a été bien géré par Deschamps. Il n'y a pas grand-chose ».

L’équipe de France effectue son entrée en lice au championnat d’Europe mardi soir à Munich face à l’Allemagne. A la veille de ce choc, Deschamps a réassuré qu’il n’y avait pas de tensions à l’intérieur du groupe : « Sincèrement en interne, je n'ai pas vu de crispation. Moi, je suis imperméable a ce qui se dit à l'extérieur. Il n’y a pas eu de grosses vagues ».