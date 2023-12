Incroyable ! Galtier a éclaté en sanglots

Durant son procès, Christophe Galtier n’a pas pu retenir quelques larmes face aux accusations dont il a été la cible.

Et l’armure a fondu ! Alors qu’il s’était montré insubmersible jusque-là, Christophe Galtier a fini par craquer à l’occasion de son procès au tribunal correctionnel de Nice. L’ancien coach du PSG a cédé face à la pression qu'il subissait et a montré ses émotions à toute l’assistance.

Galtier a fini par craquer

Selon une révélation faite par L’Equipe, Galtier a donc versé quelques larmes durant son audience. Il est resté des heures debout, à se justifier et à réagir aux graves allégations qui le concernent. La fatigue mentale et physique a fini par l’atteindre et c’est alors qu’il s’est laissé aller.

Que Galtier ait pleuré ne signifie pas cependant qu’il était acculé. Loin s’en faut. Il semblerait que cette journée passée à la barre lui a été plutôt favorable. Les éléments l’incriminant ont manqué d’épaisseur et il y a de fortes chances qu’il évite toute condamnation. La peine d’un an de prison avec sursis requise par le procureur ne sera certainement pas retenue. Le verdict est attendue dans cinq jours.

L'article continue ci-dessous

Getty

Pour rappel, si Galtier se retrouve au tribunal c’est parce qu’il est poursuivi pour « discrimination » et « harcèlement moral ». Des faits présumés qui remontent à son expérience d’une saison à l’OGC Nice (2021/2022). Un courriel envoyé par Julien Fournier, le directeur sportif niçois de l’époque, à Dave Brailsford, le patron de la stratégie sportive d’Ineos, avait été révélé publiquement et a conduit la justice à se saisir de l’affaire.

Des conséquences irréversibles sur son image

Il est reproché à Galtier d’avoir eu un comportement douteux envers ses joueurs de confession musulmane et arabe du côté du Gym. Sa gestion du ramadan avait aussi été critiquée et mise en avant. L’intéressé s’est toujours défendu d’avoir eu la moindre attitude raciste et il l’a encore répété durant son procès.

Galtier, qui coache aujourd’hui au Qatar (à Al Duhail), était en charge du PSG quand il a vu ce scandale éclater au grand jour. Son image en a pris un coup et on peut imaginer que les conséquences sont irréversibles quel que soit le verdict qui sera donné la semaine prochaine.