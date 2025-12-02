À l'approche du tirage au sort de la phase de groupes de la compétition l'été prochain, un ancien coéquipier du quintuple Ballon d'Or à Manchester United a expliqué pourquoi il pourrait encore vivre des moments dignes d'un film et disputer un autre grand tournoi.

À 40 ans, Ronaldo a confirmé qu'il participerait à la Coupe du Monde de la FIFA pour la sixième et dernière fois, lorsque celle-ci se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il s'est toutefois engagé avec le club saoudien d'Al-Nassr jusqu'en 2027.

CR7 n'a pas fixé de date précise pour sa retraite, ce qui laisse penser qu'il pourrait signer un autre contrat, potentiellement au Moyen-Orient ou à nouveau au Sporting CP, là où tout a commencé. S'il prolongeait sa carrière exceptionnelle, il pourrait bien disputer l'Euro 2028 avec la sélection portugaise.

Interrogé par GOAL sur la possibilité de voir Ronaldo participer à un autre tournoi, son ancien coéquipier à Manchester United, Brown, s'exprimant en partenariat avec le casino BetWright, a déclaré : « S'il peut apporter quelque chose à l'équipe, pourquoi ne pas le sélectionner ? Cela signifie-t-il qu'il doit jouer tous les matchs ? Regardez la dernière compétition : tout le monde disait qu'il ne devrait pas jouer, mais il s'en est bien sorti. Il sait que la presse le critiquera de toute façon dès qu'il ne marquera pas ou ne fera pas de passe décisive. En même temps, il reste présent pour ses jeunes coéquipiers et souhaite qu'ils réussissent.

« Il est convaincu qu'il n'a pas encore pris sa retraite et qu'il peut encore contribuer à l'équipe. Je ne pense pas qu'il prendra sa retraite internationale avant d'avoir complètement raccroché les crampons. Il a encore l'énergie, la même conviction et il en est encore capable. Peu de joueurs à ce niveau peuvent en dire autant. »