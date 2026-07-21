Incompréhension au sein de la KNVB : « Il est surprenant qu’il n’ait absolument pas été mentionné pour le poste de sélectionneur. »

Dimanche soir, le journal *De Telegraaf* a révélé que Mark van Bommel était le principal candidat pour succéder à Rudi Garcia au poste de sélectionneur de la Belgique. Dans l’émission *De Oranjezomer*, Robert Maaskant s’étonne que l’ancien international ne soit pas cité aux Pays-Bas comme successeur potentiel de Ronald Koeman.

Hélène Hendriks va droit au but : « Van Bommel devrait-il devenir sélectionneur des Pays-Bas ? » Maaskant répond qu’il trouverait très bien que l’ancien footballeur prenne la tête de cette équipe.

À table, l’étonnement domine quant à l’intérêt belge pour ce Limbourgeois. « C’est en fait un nom qui sort de nulle part », constate Maaskant, qui juge néanmoins le choix cohérent. « Il a joué au Royal Antwerp et a remporté le titre. Il s’est donc fait un nom en Belgique et a aussi bien réussi au PSV. »

« Je pense que le candidat idéal, Vincent Kompany, joue tout simplement dans un très grand club (le Bayern Munich, ndlr) et ne se lancera donc certainement pas dans l’aventure. C’est là qu’on arrive à Van Bommel », explique le natif de Schiedam.

Selon Maaskant, la « grinta » argentine se reflète également dans le style de jeu de Van Bommel. « Je comprends donc tout à fait que la Belgique ait entamé des discussions avec lui. » Il jette toutefois un regard en coin vers la KNVB. « Ce qui me frappe surtout, c’est qu’il n’a absolument pas été mentionné aux Pays-Bas. »

Hendriks admet qu’elle n’a pas non plus immédiatement pensé à l’ancien joueur du PSV comme successeur potentiel de Ronald Koeman. Autour de la table, on convient qu’Arne Slot est le candidat numéro un pour la fédération, en raison de son expérience et de ses performances.

Van Bommel jouit d’une excellente réputation en Belgique grâce à son passage couronné de succès au Royal Antwerp. En 2023, il a mené le club à son premier titre de champion depuis 1957 et a également remporté la Coupe de Belgique, réalisant ainsi d’emblée le doublé. Un an plus tard, il a ajouté la Supercoupe de Belgique à son palmarès.