Incidents OM – OL : Pablo Longoria allume l’OL

Le président de l’OM, Pablo Longoria, a envoyé un message à l’Olympique Lyonnais en prélude à l’Olympico.

L’Olympique de Marseille et l’OL ne se sont pas encore affrontés cette saison. La faute à des incidents qui ont eu lieu le 29 octobre dernier lors de la 10e journée de Ligue 1 où les deux équipes devaient se croiser. Après les décisions de la LFP qui reprogramme la rencontre au Vélodrome, les dirigeants lyonnais sont montés au créneau fustiger ces conclusions et ont même décidé de ne pas jouer à Marseille. Ce à quoi à Pablo Longoria a répondu avec un tacle glissé au club rhodanien.

Pablo Longoria tacle l’OL

Quelques jours après les incidents de Marseille, la Ligue de Football Professionnel a décidé de ne pas donner suite à la plainte de l’OL. L’instance a fait le choix de ne pas sanctionner l’OM et de reprogrammer la rencontre au Stade Vélodrome avec la présence du public phocéen. Des décisions contestées par les dirigeants contestées par l’Olympique Lyonnais qui réclame des sanctions à l’encontre du club marseillais et la reprogrammation du match sur un stade neutre. Mais Pablo Longoria n’est pas de cet avis. Le président de l’Olympique de Marseille estime qu’il est important que le match se joue au Vélodrome pour respecter « l’équité sportive ». « Si la sécurité est garantie, il faut maintenir l'équité sportive du championnat, que toutes les équipes jouent dans les mêmes conditions. Il faut respecter l'équité sportive du championnat et pour cela, il faut jouer au Vélodrome avec plein de public », avance l’Espagnol dans des propos relayés par La Provence.

Pour Longoria, il est temps de passer à autre chose

Selon Pablo Longoria, les deux parties devraient prendre de la hauteur et passer à autre chose, notamment le football. Le président marseillais qui condamne une nouvelle fois les incidents du 29 octobre, tenu à rappeler que tous les clubs mènent un « combat commun » contre l’insécurité dans les stades de Ligue 1. « On a condamné dès la première seconde ces actes déplorables et inadmissibles. On a pris une position très ferme. On doit prendre de la hauteur, on ne doit pas défendre des positions individuelles. Si on fait ça, rentrer dans des batailles individuelles entre clubs, on ne va jamais avancer sur les problématiques de sécurité qu'on voit partout dans le football et pas seulement à Marseille. C'est un combat commun », ajoute Pablo Longoria.